Сказав, що не отримав висновок ВЛК: що буде, якщо не прийти в ТЦК по бойовій повістці (рішення суду)

Чоловік сумнівався щодо правомірності діяльності ТЦК

У Києві Дарницький районний суд виніс вирок у справі щодо ухилення від мобілізації. Обвинувачений не з'явився до ТЦК та СП за мобілізаційним розпорядженням.

Про це йдеться у рішенні суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби.

Йому було вручено повістку із зобов’язанням з’явитися 5 лютого 2024 року для відправки до військової частини, однак він цього не зробив.

На суді обвинувачений пояснював свої дії тим, що мав сумніви щодо правомірності діяльності ТЦК. Також він заявляв, що не отримав офіційного висновку про свою придатність до служби. Захист наполягав на виправданні підсудного, але суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Суд ухвалив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Зазначається, що вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Рішення суду

Нагадуємо, у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого жителя у навмисному ухиленні від мобілізації. Як встановило слідство, обвинувачений, бувши військовозобов’язаним та визнаним придатним до служби, 25 жовтня 2023 року отримав повістку на 1 листопада для прибуття до ТЦК та СП з метою відправлення у військову частину. Однак у призначений час чоловік не з’явився та не повідомив про причину неявки.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він пояснив, що після отримання повістки збирався оформити документи на опікунство над бабусею, яка страждала на деменцію, і вважав, що це дає йому право на відстрочку. Крім того, чоловік стверджував, що у день явки мав проблеми зі здоров’ям — запалення сідничного нерва, через що отримав направлення до лікаря. Однак, як з'ясувалося, до медзакладу він звернувся лише через кілька днів.

Суд не взяв до уваги такі аргументи, оскільки жодних документів, які підтверджують його хворобу та необхідність лікування в період відсутності у військкоматі, надано не було.

Раніше "Телеграф" писав, на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо переплутав дату виклику.