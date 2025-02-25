На Київщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації: який строк йому дали

Обвинувачений пройшов медкомісію, але не мав наміру служити

У Київській області Березанський міський суд ухвалив рішення у справі громадянина, якого обвинувачували в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Мешканець Березані отримав "бойову повістку", однак без поважних причин не з’явився у ТЦК та СП у визначений час.

Про це стало відомо з рішення суду. Згідно з матеріалами справи, обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) 14 вересня 2023 року та був визнаний придатним до служби.

17 жовтня він отримав повістку з вимогою з’явитися до ТЦК для відправки у військову частину наступного дня. Однак 18 жовтня він до пункту збору не прибув, на зв’язок не виходив, а за місцем проживання його не було.

Слідство зібрало достатню доказову базу, зокрема письмові документи, що підтверджували отримання мобілізаційних розпоряджень та факт ухилення від служби. Допитані в суді свідки – військові та мати обвинуваченого – підтвердили, що чоловік не мав наміру проходити військову службу.

У судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав та відмовився від надання показань. Проте суд, оцінивши всі докази, дійшов висновку, що його вина доведена повністю. Судом було враховано, що чоловік не має обставин, які пом’якшують покарання, а також те, що він не перебуває на обліку у нарколога чи психіатра, не отримував соціальних виплат і не має офіційного бронювання від мобілізації.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Чоловіку призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо переплутав дату виклику.