Мужчина проигнорировал "боевую" повестку потому, что когда-то имел отсрочку: что решил суд

Военнообязанный уверял, что сам воспитывает несовершеннолетнего сына

В Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Гражданин не явился в ТЦК и СП по мобилизационному распоряжению.

Об этом стало известно по приговору Ярмолинецкого районного суда. Следствие выяснило, что обвиняемый, отец несовершеннолетнего ребенка, получил повестку на отправку в воинскую часть 23 июля 2024 года.

На следующий день он должен был явиться в территориальный центр комплектования, однако этого не сделал, не предоставив никаких документов о возможной отсрочке.

Во время судебного заседания мужчина частично признал свою вину, объясняя, что раньше имел отсрочку на один год, но по ее окончании не обращался за продлением. Также отметил, что в сентябре 2024 года подал иск в суд о лишении матери его сына родительских прав, однако не знал, что для получения отсрочки необходимо решение суда.

Прокуратура настаивала на преднамеренном уклонении, поскольку обвиняемый собственноручно подписал получение боевой повестки, однако без уважительных причин не прибыл на отправку. Заслушав все стороны, суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Напоминаем, что в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый, не явившийся по вызову для прохождения военной службы, получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе. Военнообязанному была определена дата явки, однако он не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Обвиняемый заявлял, что не может проходить службу из-за проблем со здоровьем и необходимости ухода за женой, которая является лицом с инвалидностью. Суд отклонил доводы обвиняемого, поскольку тот прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к службе.

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