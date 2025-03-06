Українка заснула на 20 років посварившись з чоловіком: як склалася її доля після пробудження

Ця загадкова історія ще раз підкреслює складність людської психіки та фізіології.

У тихому українському селі Могильов Дніпропетровської області сталася історія, яка за своєю загадковістю могла б змагатися з найфантастичнішими сюжетами. Випадок Надії Лебедіної, що поринула у летаргічний сон на два десятиліття, досі викликає жваві дискусії в медичних колах і залишається однією з найбільших нерозгаданих таємниць людського організму XX століття.

Звичайний весняний день 1954 року назавжди змінив долю 34-річної Надії Лебедіної. Після емоційно виснажливого конфлікту з чоловіком вона вирушила спати, не підозрюючи, що цей вечір стане межею між двома зовсім різними епохами в її житті. Коли наступного ранку жінка не прокинулася, стурбовані родичі спробували її розбудити. Однак усі спроби повернути Надію у світ, де не сплять, виявилися марними.

Причина сну

Місцеві лікарі, зіткнувшись із незрозумілою нагодою, винесли поспішний вердикт — "шизофренія". Діагноз, який згодом визнали фатальною помилкою, надовго сповільнив пошук справжніх причин стану пацієнтки. Насправді Надія стала жертвою рідкісного медичного феномену — глибокого летаргічного сну, який фахівці іноді характеризують як "істеричний патологічний сон".

Стан під час сну

Дивовижною особливістю стану Надії було те, що з часом її сон ставав менш глибоким. Попри те, що очі жінки залишалися незмінно закритими, вона демонструвала ознаки часткової свідомості — могла здійснювати обмежені рухи головою та руками, а також вживати їжу. Цей феномен був унікальним прикордонним станом між сном і неспанням, що не піддається класифікації в рамках стандартних медичних категорій.

У той час, як Надія перебувала у своєму ізольованому світі, реальність продовжувала хід. За роки її сну країни змінилися політичні епохи: сталінський режим поступився місцем хрущовської відлиги, та був і брежнєвському періоду. Її чоловік помер, так і не побачивши пробудження дружини, а їхня дочка Валентина, втративши фактично обох батьків, була визначена до дитячого будинку.

Пробудження

Пробудження Надії Лебедіної сталося 1974 року, коли вона почула про смерть своєї матері. Тоді вона розплющила очі і запитала дочку: "Мама померла?". Ця подія стала поворотною в її житті. Після пробудження Надія швидко почала старіти і її зовнішність змінилася за короткий період часу. Вона виглядала на свої 54 роки, хоча до сну їй було лише 34 роки.

Повернення у світ, що змінився

Пробудження для Надії виявилося шоком як психологічним, а й фізіологічним. Жінка, яка заснула у віці 34 років, прокинулася у фізичному тілі 54-річної. Однак найдивовижнішим було те, що процеси старіння, ніби надолужуючи втрачений час, різко прискорилися після її повернення до активного життя. За короткий проміжок часу зовнішність Надії зазнала значних вікових змін, начебто організм компенсував роки сповільненого метаболізму.

Адаптація до нової реальності стала для Надії найскладнішим випробуванням. Їй довелося знову освоювати базові навички — ходьбу, координацію рухів, найпростіші побутові дії. Світ, у якому вона прокинулася, разюче відрізнявся від того, що вона пам’ятала. Технічний прогрес, культурні зрушення, нові побутові прилади — все це вимагало перебудови свідомості та адаптації до нових умов існування.

Але після свого чудового пробудження Надія Лебедіна прожила ще 20 років, залишивши життя у віці 74 років. Її життєвий шлях є унікальним прикладом людської стійкості та здатності організму до адаптації в екстремальних умовах.

Випадок Надії Лебединої залишається одним із найтриваліших і добре документованих прикладів летаргічного сну у світовій медичній практиці. Але в науковій спільноті досі немає єдиної думки щодо точної причини подібних станів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені показали обличчя половця, похованого майже 1000 років тому у Знам’янці. Реконструкція виконана із застосуванням передових методів комп’ютерної томографії та 3D-моделювання.