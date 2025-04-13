"Інакше розповім, що сталося": після удару по Сумах мер Конотопа зажадав відставки голови ОВА і не тільки

Міський голова дав час на звільнення до 18:00, інакше він погрожує розповісти якусь важливу інформацію

Після страшного ракетного удару по Сумах 13 квітня мер Конотопа Артем Семеніхін записав відео, в якому закликав голову Сумської ОВА Володимира Артюха та голову обласного СБУ Олега Красношапку негайно піти у відставку. Він дає для цього час до 18:00.

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Конотопського міського голови у Facebook. У ньому він, не стримуючи емоцій, звернувся до вищевказаних осіб і оголосив, що якщо вони не звільняться до вечора, то він нібито розповість якусь інформацію про сьогоднішню трагедію в Сумах.

"О 18:00, чорт, я розповім, що сталося", — говорить у ролику Семеніхін.

Варто додати, що на сторінці Конотопського мера також були опубліковані пости, в яких він каже, що "Артюх і Красношапка повинні піти з посад і предстати перед судом".

У чому саме нібито полягає "провина" Артюха й голови обласного СБУ мер Конотопа поки не уточнив.

Важливо наголосити, що вся відповідальність за цю ракетну атаку по Сумах так чи інакше лежить на російських військових, які вдарили по мирним людям.

Довідка

Володимир Артюх. Народився 8 травня 1958 року, Благовіщенськ, Амурська область (Росія). Український громадсько-політичний діяч, Військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних Сил України. Кандидат воєнних наук (2010). Голова Сумської ОВА (від 12 квітня 2023 р.) Повний кавалер ордена "За заслуги".

Володимир Артюх

Олег Красношапка. Начальник Управління Служби безпеки України у Сумській області. Був призначений на цю посаду у березні 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі були опубліковані перші фотографії після ракетного удару в Сумах, завданого росіянами 13 квітня. В результаті загинула велика кількість людей.