Екс"регіоналка", яка просила Януковича відпустити Тимошенко: де зараз перший омбудсмен України Ніна Карпачова

Наразі колишньому народному депутату від "регіонів" 67 років

Сьогодні уповноваженим Верховної Ради з прав людини є Дмитро Лубінець, проте найпершим омбудсменом в Україні була Ніна Карпачова, яка обіймала цю посаду з 1998 по 2012 рік. Вона викликала суперечливу реакцію громадськості.

Карпачова, яка була членом "Партії регіонів", неодноразово потрапляла у скандали. "Телеграф" розповідає, що відомо про колишнього омбудсмена та де вона зараз.

Ніна Карпачова — що про неї відомо

Народилася 12 серпня 1960 року у молдавському місті Чадир-Лунга у сім’ї юристів. 1979 року закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з дипломом правознавця. 1991 року навчалася в аспірантурі Академії суспільних наук у Москві.

Карпачова розпочала свою трудову діяльність у 1975 році, працюючи експедитором і претензіоністом у Торгмортрансі у Керчі. Потім перейшла на комсомольську роботу, після чого вступила до Вищої партійної школи у Києві. З 1985 до 1988 року обіймала посаду секретаря Алуштинського міськкому КПУ.

До призначення на посаду омбудсмена обіймала пост народного депутата України від "Партії регіонів". У 2007 році втретє була переобрана на посаду омбудсмена, попри критику з боку міжнародних організацій, таких як ПАРЄ та Гельсінська федерація. У 2009 році отримала Орден "За заслуги" II ступеня.

У 2012 році каденція Карпачової завершилася та обов’язки уповноваженого з прав людини перейшли до Валерії Лутковської. У травні 2021 року Лутковська стала адвокатом партії проросійського блогера Шарія.

Ніна Карпачова: скандали і критика

Партія регіонів: "Регіоналку" публічно звинувачували у недостатньому захисті прав опозиціонерів та громадських активістів, які стикалися з переслідуваннями, особливо під час протестів проти режиму Януковича.

"Регіоналку" публічно звинувачували у недостатньому захисті прав опозиціонерів та громадських активістів, які стикалися з переслідуваннями, особливо під час протестів проти режиму Януковича. Фото Юлії Тимошенко: У 2012 році Карпачова опублікувала фотографії Тимошенко, після її арешту роком раніше, з синцями. Вона заявляла, що вони свідчать про насильство над нардепкою у Качанівській колонії. Тоді омбудсмен просила Януковича звільнити політика.

Жест на адресу протестувальників: У 2011 році з’явилося фото, на якому Карпачова показує середній палець 400 чорнобильцям, які вимагали на той момент залишити їхні пільги та пенсії. Вона пояснила, що жест був нібито ненавмисним і пов’язаний зі скаргою на холод.

Де зараз Ніна Карпачова

Після 2012 року Карпачова продовжила займатися правозахисною діяльністю. У 2019 році, представляючи "міжнародну правозахисну спільноту", вона отримала від російської влади дозвіл на зустріч з українськими військовослужбовцями, затриманими після Керченського інциденту. При цьому тоді чинний омбудсмен України Людмила Денісова такого допуску не отримала.

Керченський інцидент: 25 листопада 2018 року під час переходу кораблів ВМС України з Чорного до Азовського моря в районі Керченської протоки їх зупинив російський танкер, перекривши прохід під Керченським мостом. Російські військові атакували українські судна: буксир "Яни Капу" було протаранено, а артилерійські катери обстріляно за межами 12-мильної зони. Усі три кораблі захопили, а 24 українських моряків РФ взяла в полон, шестеро з них отримали поранення.

У вересні 2021 року її було повторно (з вересня 2018 року) обрано на посаду віцепрезидента Європейського інституту омбудсмена. Після повномасштабного нападу Росії відомостей про місцезнаходження Карпачової відсутні. Вона не веде соцмереж, про її особисте життя інформації немає. Нині ексомбудсмену 67 років.

Нагадаємо, що у 2014 році мер Слов’янська назвала російських бойовиків "донецькими хлопцями". Раніше "Телеграф" писав, де зараз скандальна Неля Штепа.