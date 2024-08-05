Заснула і стала героїнею мемів: українці порівняли Магучіх з Білосніжкою та присвятили вірші (фото)

"Телеграф" показав креативні зоображення українців

У соціальних мережах завірусилось фото Ярослави Магучіх, яка наперодні на Олімпійських іграх в Парижі виграла "золото". Вона на одному знімку лежить із заплющеними очима та налаштовується на свій наступний стрибок.

Пресслужба Олімпіади вирішила обіграти цей знімок Ярослави. І дотепно пожартували.

"Ви можете відпочивати, але чи можете ви задрімати під час фіналу Олімпійських ігор?"

Після того, як стало відомо про те, що Магучіх взяла золото, пресслужба ОІ знову пожартувала:

"Апдейт: Дрімота приносить золоті медалі, кожен має спати більше".

Не оминули тему мемів і українці. Дехто порівнював Магучіх з героїнею мультфільму "Спляча красуня" та героїнею казки "Білосніжка".

Були навіть і ті користувачі, які Ярославі присвятили вірш. Він стосувався її нагороди.

Згадали українці і росіян. Вони зробили символічний мем з цього.

Раніше "Телеграф" писав про Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко. Що відомо про цих спортсменок, які принесли нашій країні "золото" та "бронзу".