Багато загиблих: росіяни вдарили по мирних жителях у Сумах (відео)

Усіх просять бути у безпечних місцях до закінчення тривоги

У Вербну неділю, 13 квітня, під час загрози застосування балістики по Україні у місті Суми пролунали вибухи. Відомо, що внаслідок події постраждала дитина, а також є багато загиблих.

Атаку підтверджує керівник Центру протидії дезінформації. Внаслідок вибухів у Сумах поранено дитину, повідомляють журналісти "Суспільного".

Також відомо про пошкодження будівель. Офіційної інформації від ОВА поки що немає.

UPD: "На жаль, вже відомо про понад 20 загиблих…" — написав в. о. міського голови Сум Кобзар Артем у своєму Telegram-каналі.

Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 12 квітня та в ніч на 13 квітня росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами та КАБА. У деяких містах чули звуки вибухів.

Тим часом у моніторингових Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що вибухи нібито було чути цієї ночі у Київській та Житомирській областях. Крім того, повідомляється, що вибухи нібито чули у Каневі Черкаської області.