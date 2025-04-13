Що опинилося в епіцентрі удару росіян у Сумах: Лубінець розповів, куди влучив ворог

Світ має відреагувати на цю трагедію терміновими діями, вважає Лубінець

Ракетний удар по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня, припав по центру міста. В епіцентрі удару опинилося, зокрема, приміщення регіонального Центру захисту прав людини.

Про це у своєму Telegram-каналі пише Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив: "Наше представництво повністю зруйноване".

"Загинули та отримали поранення багато людей. Точна кількість встановлюється. Це цинізм найвищого рівня. Це навмисне знищення мирного населення — у вихідний, коли люди виходять на вулицю, коли вони найменше захищені. Співчуття рідним. Вічна пам’ять…", — пише Лубінець.

Він також вважає, що світ не має права мовчати, бачачи цю трагедію.

"Найкраща реакція – це термінові дії!", — підсумував він.

На фото видно, що в результаті атаки пошкоджено Конгрес-центр СумДУ.

СумДУ — що відомо про це місце

Конгрес-Центр СумДУ – сучасний універсальний простір для проведення різноманітних заходів: конференцій, форумів, круглих столів, тренінгів, конкурсів, презентацій, виставок на базі 14 тематичних залів із сучасним мультимедійним та звуковим обладнанням.

У Конгрес-центрі працює філія бібліотеки СумДУ, стати читачем якої може будь-хто. Бібліотека спеціалізується на економічній, правовій та медичній літературі.

СумДУ на карті

Регіональний Центр захисту прав людини – що це

Регіональні громадські приймальні омбудсмена є у багатьох українських містах, включаючи Суми.

Це місце – представництво Офісу омбудсмена.

У Сумах він був неподалік СумДУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що приблизно о 10:30 13 квітня у багатьох областях України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Незабаром стало відомо про вибухи у Сумах.