Ціни на тюльпани злетіли до небес: яка ситуація в регіонах перед 8 березня

"Телеграф" розповідає, яка вартість букетів перед святом в різних містах країни

Купити квіти 8 березня — задоволення не з дешевих. Напередодні свята ціни на букети традиційно зростають у півтора-два рази.

"Телеграф" розповідає, скільки коштують найпопулярніші квіти. Показали ціни в Києві, Харкові, Житомирі, Одесі, Львові, Дніпропетровській області.

Ціни на букети у Києві

На Володимирському ринку в Києві ціни на квіти сягають 35% від середньої зарплати українців: букет тюльпанів обійдеться в 7000 гривень.

Видання "Мандарин Медіа" пише, що продавці пропонують величезні букети тюльпанів не першої свіжості.

Також журналісти розповіли, скільки коштують інші букети:

Букет мімози – 1500 гривень.

Тюльпани – від 2000 до 7000 гривень.

Інші квіти в діапазоні 3000 гривень.

Можна зібрати також самому квіти, але це не дешеве задоволення: одна квіточка коштуватиме від 100 гривень.

Тюльпани на Володимирському ринку у Києві. Фото "Мандарин Медіа"

Тюльпани на Володимирському ринку у Києві. Фото "Мандарин Медіа"

Мімоза на Володимирському ринку у Києві. Фото "Мандарин Медіа"

Скільки коштують весняні квіти у Харкові

А ось у Харкові ціни за рік виросли на 25%. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, їхнього розміру та країни походження.

Таким чином, середні ціни на квіти поштучно в місті такі:

троянди обійдуться у 70-150 грн/шт;

хризантеми – у 110-140 грн/шт ;

; тюльпани – у 60-85 грн/шт;

іриси – у 50-70 грн/шт;

гвоздики – у 30-40 грн/шт;

альстромерії – у 70-90 грн/шт.

"Квіткові композиції в кошиках коштують від 400 грн, букети – від 600 грн. Першоцвіти в горщиках (нарциси, крокуси, примули, гіацинти) – 80-250 грн", – додали у мерії.

Ціни на букети в Житомирі

Продавці у Житомирі пропонують тюльпани на будь-який смак: жовті, сині, білі, фіолетові, ба навіть зелені. Пише видання "Житомир.info".

Ціна за одну квітку стартує від 30 до 70 грн. Але вартість буде залежати від сорту та висоти. Букет із 15 квітів коштуватиме 750 грн. Або букет із 50 тюльпанів – 2 000 грн.

Не дешево коштуватимуть піоновидні тюльпани. Ціна за штуку — 60 грн. Букет з 21 тюльпанів — 1260 грн. Букет із гортензії, тюльпанів та троянд – 1000 грн.

Маленький кошик із квітів коштує 250 грн, а більша композиція – 350 грн. Висока троянда – 60 грн, коротка – від 50 грн. Троянди з Голландії — 100 грн за одну квітку.

Продають і весняні квіти у горщиках. Крокуси та нарциси коштують 150 гривень.

Є і чорнобривці в горщику. Одна рослинка коштує 50 грн.

Найдешевший варіант — вербові "котики".Менший букет можна знайти за 30 грн, а більший коштуватиме 100 грн.

Пропонують і сухоцвіти за 100 грн. А мімозу продають на вагу — 150 грн за 100 грамів. Середня ціна букета – 200 грн.

Яка ціна на квіти у Львові

У мережі продають різні варіації букетів. Пропонують готові букети тюльпанів від 840 грн до 7659 грн. Ціна залежить від розміру та сорту.

Нижче показуємо, скільки коштують готові букети з тюльпанів:

Дорожче у львівських крамницях коштуватимуть троянди. Букет зі 101 квітки пропонують від 13 629 до 16 239 грн.

За букет гортензій можна віддати від 15 589 грн за 101 штуку. Хризантеми — 13 219 грн за 101 штуку.

Ціни на квіти в Одесі

Напередодні 8 березня в Одесі за одну троянду просять 120-170 гривень, а за гортензію — 450 гривень. Всі вони різні та привабливі.

Вартість букетів на Дніпропетровщині

У Кам’янському у сквері вздовж проспекту Свободи також можна купити квіти. Тюльпани мають найбільший попит серед покупців, пишуть у kamenskoe.city

Ціна варіюється від 50 до 60 грн за штуку. У горщику за три квітки просять 120 грн. Є різні кольори: ніжно-рожеві, білі, червоні, жовті, фіолетові тощо.

Є готові букети з 11 тюльпанів — обійдеться він у 600 грн. Продавці ж можуть зібрати в букет різну кількість весняних квітів.

Також тюльпани продають як з цибулиною, так і без, окремо коштуватиме корінь від 20 до 25 грн за штуку.

На другому місці за популярністю серед покупців — гіацинти та крокуси в горщиках. Потім їх можна буде висадити у себе вдома або ж у дворі. Ціна варіюється від 120 до 250 гривень.

Знайти символ весни — мімозу у цьому році складно, порівняно з минулим роком коли її продавали як поштучно за гілочку, так і на вагу. Сьогодні придбати можна її від 50 до 150 гривень за букетик — все залежить від розміру.

Прихильники живих квітів в горщику можуть розраховувати на такі види рослин:

звичайна примула — 120 грн;

курчава примула — 150 грн;

нарцис — 150 грн.

Букет квітів в кошику обійдеться від 400 до 1000 грн. В кошику поєднуються різні види квітів: гербери, орхідея, троянда, гіпсофіла, еустома, ірис, хризантема тощо.

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