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Вибір - обійняти та плакати: які квіти дарували на 8 березня у СРСР

Автор
Денис Подставной
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Які квіти дарували в СРСР на 8 березня Новина оновлена 05 березня 2025, 17:15
Які квіти дарували в СРСР на 8 березня

Асортиментний ряд був вкрай убогий

Життя в СРСР відрізнялося досить своєрідним побутом. Зовсім іншими були й свята. Так, улюблений багатьма Міжнародний жіночий день був зовсім не таким барвистим як у сучасному світі. Зараз чоловіки можуть порадувати своїх жінок найрізноманітнішими букетами. Однак цього й поготів не було в Союзі.

"Телеграф" розповідає про те, які квіти дарували на 8 березня у СРСР. У країну квіти завозилися переважно з Польщі та Болгарії, рідше — з Єгипту. Асортиментний ряд був дуже убогий. Жителі провінційних міст взагалі могли розраховувати хіба що на троянди та гвоздики, часом сумнівної якості. Ще одним варіантом були штучні букети.

У жителів більших міст було більше вибору, але він все одно був дуже мізерним:

  • Троянди
  • Гвоздики
  • Гербери
  • В’єтнамські орхідеї
  • Іноді траплялися кали
  • Мімози. Вони розцвітали якраз до свята. Невибагливі у вирощуванні та перевезенні, а тому були вкрай дешеві та доступні більшості радянських громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 дивні речі з СРСР, які можуть викликати ступор.

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#Квіти #СРСР #8 березня