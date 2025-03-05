Вибір - обійняти та плакати: які квіти дарували на 8 березня у СРСР

Асортиментний ряд був вкрай убогий

Життя в СРСР відрізнялося досить своєрідним побутом. Зовсім іншими були й свята. Так, улюблений багатьма Міжнародний жіночий день був зовсім не таким барвистим як у сучасному світі. Зараз чоловіки можуть порадувати своїх жінок найрізноманітнішими букетами. Однак цього й поготів не було в Союзі.

"Телеграф" розповідає про те, які квіти дарували на 8 березня у СРСР. У країну квіти завозилися переважно з Польщі та Болгарії, рідше — з Єгипту. Асортиментний ряд був дуже убогий. Жителі провінційних міст взагалі могли розраховувати хіба що на троянди та гвоздики, часом сумнівної якості. Ще одним варіантом були штучні букети.

У жителів більших міст було більше вибору, але він все одно був дуже мізерним:

Троянди

Гвоздики

Гербери

В’єтнамські орхідеї

Іноді траплялися кали

Мімози. Вони розцвітали якраз до свята. Невибагливі у вирощуванні та перевезенні, а тому були вкрай дешеві та доступні більшості радянських громадян.

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