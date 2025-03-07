Цены на тюльпаны взлетели до небес: какая ситуация в регионах перед 8 марта

"Телеграф" рассказывает, какая стоимость букетов перед праздником в разных городах страны

Купить цветы 8 марта – удовольствие не из дешевых. В канун праздника цены на букеты традиционно растут в полтора-два раза.

"Телеграф" рассказывает, сколько стоят самые популярные цветы. Показали цены в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе, Львове, Днепропетровской области.

Цены на букеты в Киеве

На Владимирском рынке в Киеве цены на цветы достигают 35% средней зарплаты украинцев: букет тюльпанов обойдется в 7000 гривен.

Издание "Мандарин Медиа" пишет, что продавцы предлагают огромные букеты тюльпанов не первой свежести.

Также журналисты рассказали, сколько стоят другие букеты:

Букет мимозы — 1500 гривен.

Тюльпаны — от 2000 до 7000 гривен.

Другие цветы в диапазоне 3000 гривен.

Можно собрать также самому цветы, но это не дешевое удовольствие: один цветочек будет стоить от 100 гривен.

Тюльпаны на Владимирском рынке в Киеве. Фото "Мандарин Медиа"

Тюльпаны на Владимирском рынке в Киеве. Фото "Мандарин Медиа"

Мимоза на Владимирском рынке в Киеве. Фото "Мандарин Медиа"

Сколько стоят весенние цветы в Харькове

А вот в Харькове цены за год выросли на 25%. Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены на цветы и букеты зависят от вида растений, их размера и страны происхождения.

Таким образом, средние цены на цветы поштучно в городе:

розы обойдутся в 70-150 грн/шт;

хризантемы – в 110-140 грн/шт ;

; тюльпаны – в 60-85 грн/шт;

ирисы – в 50-70 грн/шт;

гвоздики – в 30-40 грн/шт;

альстромерии – в 70-90 грн/шт.

"Цветочные композиции в корзинах стоят от 400 грн, букеты – от 600 грн. Первоцветы в горшках (нарциссы, крокусы, примулы, гиацинты) – 80-250 грн", – добавили в мэрии.

Цены на букеты в Житомире

Продавцы в Житомире предлагают тюльпаны на любой вкус: желтые, синие, белые, фиолетовые и даже зеленые. Пишет издание "Житомир.info".

Цена за один цветок стартует от 30 до 70 грн. Но стоимость будет зависеть от сорта и высоты. Букет из 15 цветов обойдется в 750 грн. Или букет из 50 тюльпанов – 2000 грн.

Не дешево будут стоить пионовидные тюльпаны. Цена за штуку — 60 грн. Букет из 21 тюльпана — 1260 грн. Букет из гортензии, тюльпанов и роз – 1000 грн.

Маленькая корзина из цветов стоит 250 грн, а большая композиция – 350 грн. Высокая роза – 60 грн, короткая – от 50 грн. Розы из Голландии – 100 грн за один цветок.

Продают и весенние цветы в горшках. Крокусы и нарциссы стоят 150 гривен.

Есть и бархатцы в горшке. Одно растение стоит 50 грн.

Самый дешевый вариант – ивовые "котики". Меньший букет можно найти за 30 грн, а больший будет стоить 100 грн.

Предлагают и сухоцветы за 100 грн. А мимоза продается на вес — 150 грн за 100 граммов. Средняя цена букета – 200 грн.

Какая цена на цветы во Львове

В сети продают разные вариации букетов. Предлагают готовые букеты тюльпанов от 840 до 7659 грн. Цена зависит от размера и сорта.

Ниже показываем, сколько стоят готовые букеты из тюльпанов:

Дороже во львовских магазинах будут стоить розы. Букет из 101 цветка предлагают от 13 629 до 16 239 грн.

За букет гортензий можно отдать от 15589 грн за 101 штуку. Хризантемы – 13 219 грн за 101 штуку.

Цены на цветы в Одессе.

Накануне 8 марта в Одессе за одну розу просят 120-170 гривен, а за гортензию – 450 гривен. Все они разные и привлекательные.

Стоимость букетов в Днепропетровской области

В Каменском в сквере вдоль проспекта Свободы можно купить цветы. Тюльпаны пользуются наибольшим спросом среди покупателей, пишут в kamenskoe.city

Цена варьируется от 50 до 60 грн. за штуку. В горшке за три цветка просят 120 грн. Есть разные цвета: нежно-розовые, белые, красные, желтые, фиолетовые и т.д.

Есть готовые букеты из 11 тюльпанов – обойдется он в 600 грн. Продавцы же могут собрать в букет разное количество весенних цветов.

Также тюльпаны продают как с луковицей, так и без, будет отдельно стоить корень от 20 до 25 грн за штуку.

На втором месте по популярности среди покупателей – гиацинты и крокусы в горшках. Затем их можно будет высадить у себя дома или во дворе. Цена варьируется от 120 до 250 гривен.

Найти символ весны — мимозу в этом году сложно, по сравнению с прошлым годом, когда ее продавали как поштучно за веточку, так и на вес. Сегодня купить ее можно от 50 до 150 гривен за букетик — все зависит от размера.

Поклонники живых цветов в горшке могут рассчитывать на такие виды растений:

обычная примула – 120 грн;

кудрявая примула — 150 грн;

нарцисс — 150 грн.

Букет цветов в корзине обойдется от 400 до 1000 грн. В корзине сочетаются разные виды цветов: герберы, орхидея, роза, гипсофила, эустома, ирис, хризантема и т.д.

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