Краще за квіти тільки це: 5 дешевих смарт-годинників, які здивують її на 8 березня

За такий подарунок вам подякують

Ідея подарунка на 8 березня для жінки, доньки, тещі — купити смарт-годинник. Це стане чудовою альтернативою механічному пристрою, особливо якщо перед цим ви купили новенький смартфон за помірними цінами.

"Телеграф" зібрав 5 бюджетних цифрових годинників до 2000 тисяч гривень. Вони добре працюють та мають безліч функцій.

Смарт-годинник Xiaomi Redmi Watch 5 Active — 1499 грн

Xiaomi Redmi Watch 5 Active — це бюджетний смарт-годинник з хорошим набором функцій для свого цінового сегмента.

Годинник має 1,75-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 390 x 450 пікселів. Корпус виготовлений з пластику, що робить його легким і комфортним для повсякденного носіння.

Пристрій оснащений датчиками для відстеження фізичної активності та моніторингу здоров'я, включаючи пульсометр та трекер сну. Підтримує понад 100 спортивних режимів.

Redmi Watch 5 Active має захист від води (5ATM), що дозволяє використовувати його під час плавання. Автономність роботи становить приблизно 10-12 днів при помірному використанні. Сумісність з Android та iOS.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active

HiFuture Zone 2 — 999 грн

HiFuture Zone 2 — це смарт-годинник, що поєднує сучасні функції та доступну ціну. Годинник має кольоровий сенсорний дисплей з хорошою яскравістю, що забезпечує читабельність інформації навіть при сонячному світлі. Екран має діагональ приблизно 1,7 дюйма.

Пристрій оснащений набором датчиків для моніторингу здоров'я, включаючи пульсометр для відстеження серцевого ритму та датчик кисню в крові (SpO2). Також присутні функції моніторингу сну та стресу.

HiFuture Zone 2 підтримує відстеження різних видів фізичної активності, включаючи ходьбу, біг, велосипед, плавання та інші спортивні режими.

Годинник має водонепроникний корпус зі ступенем захисту IP67, що дозволяє носити його під час дощу та миття рук, але не рекомендується для плавання.

HiFuture Zone 2

Смарт-годинник MyPhone Watch Classic 2 — 1130 грн

MyPhone Watch Classic 2 — це смарт-годинник, який поєднує класичний дизайн з сучасними технологіями.

Годинник має дисплей зі скляним покриттям та металевим корпусом, що надає йому елегантного вигляду. Екран є сенсорним і має хорошу роздільну здатність для відображення інформації.

Пристрій оснащений стандартним набором функцій для моніторингу здоров'я, включаючи відстеження пульсу, аналіз якості сну та підрахунок кроків. Також доступні функції моніторингу артеріального тиску, хоча точність таких вимірювань може бути не медичного рівня.

MyPhone Watch Classic 2 підтримує сповіщення про вхідні дзвінки, повідомлення та події з календаря. Годинник синхронізується зі смартфоном через Bluetooth.

MyPhone Watch Classic 2

Смарт-годинник Smart Watch GS9 Pro Max GS9 — 1299 грн

Smart Watch GS9 Pro Max — це смарт-годинник з великим дисплеєм, що позиціонується в сегменті доступних альтернатив преміальним брендам.

Годинник має яскравий сенсорний екран з роздільною здатністю достатньою для комфортного перегляду повідомлень та іншої інформації. Дизайн корпусу нагадує більш дорогі моделі, з металевими елементами та захисним склом.

Пристрій оснащений стандартним набором датчиків для відстеження здоров'я, включаючи пульсометр, датчик кисню в крові (SpO2) та моніторинг сну. Підтримує відстеження різних видів фізичної активності.

Smart Watch GS9 Pro Max має функцію прийому та здійснення дзвінків через Bluetooth-з'єднання зі смартфоном, а також підтримує сповіщення з різних додатків.

Smart Watch GS9 Pro Max GS9

Смарт-годинник Canyon Chatter SW-58 BT-CALL (CNS-SW58RR) — 1799 грн

Canyon Chatter SW-58 BT-CALL — це функціональний смарт-годинник від бренду Canyon, що фокусується на комунікаційних можливостях та моніторингу здоров'я.

Годинник має кольоровий сенсорний дисплей з хорошою яскравістю та чіткістю. Корпус виконаний у спортивному стилі з акцентом на практичність і комфорт при повсякденному використанні.

Модель CNS-SW58RR має функцію Bluetooth-дзвінків (BT-CALL), що дозволяє відповідати на вхідні дзвінки прямо з годинника через вбудований мікрофон і динамік. Також підтримується отримання сповіщень з різних додатків.

Пристрій оснащений датчиками для відстеження фізичної активності та основних показників здоров'я, включаючи пульсометр, крокомір та моніторинг сну. Підтримує кілька спортивних режимів для фітнесу.

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