Є кілька "червоних ліній". Яку позицію займе Україна на переговорах зі США — The Economist

Є чіткі цілі та червоні лінії, які планують окреслити команді Трампа

Переговори між українською та американською делегаціями відбудуться у вівторок, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія). Мета зустрічі – створення основ для мирної угоди та початкового припинення вогню в Україні.

Українську делегацію очолить Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента та найближчий помічник Володимира Зеленського. До складу делегації також увійдуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та військовий радник Павло Паліса. Про це пише The Economist.

З американського боку участь візьмуть держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Уолтс. Ключову роль у переговорах відіграватиме Стів Віткофф – довірена особа президента Трампа, який нещодавно зустрічався з Володимиром Путіним.

Сам президент Зеленський перебуватиме в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, напередодні зустрічі – у понеділок, для переговорів з керівництвом Королівства. На зустрічі з делегацією США його не буде.

Червоні лінії України

За інформацією джерел, Україна під час переговорів чітко окреслить свої "червоні лінії". Для української сторони неприйнятними є будь-які умови, які:

обмежують здатність України до переозброєння;

змушують юридично визнати окуповані території російськими;

втручаються у внутрішню політику України (наприклад, вимоги проведення виборів, неможливих в умовах воєнного стану).

Крім того, 7 березня Зеленський запропонував припинення вогню з повітря та з моря. Мета цієї пропозиції – перекласти відповідальність на Росію, висунувши їй конкретні вимоги.

Високопоставлене джерело, близьке до Кремля, повідомляє, що Росія має намір вимагати від України проголошення нейтралітету та відмови від присутності іноземних миротворців – умови, які Україна навряд чи зможе прийняти.

Курт Волкер, колишній спеціальний представник США по Україні в першій адміністрації Трампа, вважає, що Росія відхилить будь-яку пропозицію про перемир'я, але зробить це непрямо: "Вони скажуть: ми не можемо на це погодитися, але давайте зробимо щось інше. Путін достатньо розумний, щоб просто не сказати "ні".

Позиція Трампа залишається суперечливою. 7 березня президент США погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, але через кілька годин заявив: "Мені, відверто кажучи, стає важче мати справу з Україною… З точки зору досягнення остаточного врегулювання, можливо, буде легше мати справу з Росією".

Ставки не могли бути вищими — якщо переговори зазнають краху, Україна навряд чи отримає інший шанс, пише видання. За словами неназваного українського чиновника, американці подвоять режим навчання і нав'яжуть нам те, що вони й Росія вирішать.

Раніше "Телеграф" також писав, що Рубіо спростував інформацію про те, що у Саудівській Аравії говорили про Україну.