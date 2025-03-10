"Майже готові": Трамп обіцяє, що США поновлять надання розвідувальних даних України

Трамп сказав, що очікує непоганих результатів від переговорів між делегаціями США та України

Сполучені Штати незабаром можуть відновити передачу Україні критично важливих розвідувальних даних. Обмін розвідданими не так давно припинили разом із наданням військової допомоги, але на відміну від постачань зброї, передачу розвідданих можуть відновити.

Про це заявив журналістам президент США Дональд Трамп, повідомляє Axios. Під час розмови із пресою на борту Air Force One (президентський авіалайнер) 9 березня Трамп запевнив, що США близькі до відновлення передачі розвідувальних даних українцям.

"Ми практично вже готові, справді, майже готові", – заявив він.

Окрім того, Трамп сказав, що очікує непоганих результатів від переговорів між делегаціями США та України, які відбудуться в Саудівській Аравії 11 березня. До того ж він зазначив, що зараз Білий дім нібито дійсно розглядає "багато нових заходів" стосовно санкцій проти Росії.

Нагадаємо, напочатку березня з'явилась інформація про припинення надання Штатами Україні розвідданих щодо війни з Росією. Проте розвіддані частково продовжують надаватись. "Скорочений" був лише обмін даними, які ЗСУ могли б використовувати для наступальних дій проти російської армії. Окрім цього, Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. Рішення стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що американська аерокосмічна компанія відключила Україні доступ до супутникових знімків. Це рішення викликало величезне обурення серед українців, американців та європейців.

Зазначимо, що зараз Україна почала роботу над отриманням розвідданих від альтернативних джерел. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, наразі Київ не отримав точної інформації як саме обмежуватиметься доступ до цих даних зі сторони США.