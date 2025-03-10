Радник Стармера прибув до Києва. Яку роль відіграє Велика Британія у переговорах у Саудівській Аравії

Велика Британія виконує особливу місію у переговорах

Велика Британія активно підтримує Україну в підготовці до важливих перемовин зі США, які відбудуться найближчими днями. Джонатан Пауелл, радник з національної безпеки прем'єр-міністра Кіра Стармера, на вихідних відвідав Україну для консультацій з президентом Зеленським.

Про це пише The Times. Головна мета цих зустрічей — допомогти українським представникам ефективно комунікувати з американською стороною та уникнути непорозумінь у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа.

Британський уряд також докладає зусиль, щоб переконати президента Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. Президент Зеленський повідомив, що протягом останнього тижня Росія здійснила сотні атак на українців.

"Протягом цього тижня Росія здійснила сотні нападів на наших людей із застосуванням різних видів зброї", — написав він у соціальній мережі X. За його словами, було використано "1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних безпілотників і понад 80 ракет різних типів".

Трампа треба переконати відновити обмін розвідданими

Британська сторона вважає, що є шанси переконати Трампа змінити рішення щодо обміну розвідданими. Це завдання розглядається як більш нагальне та реалістичне, ніж відновлення військової допомоги, яку США також призупинили.

Прем'єр-міністр Стармер також провів телефонні розмови з президентом Франції Макроном та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо необхідності відновлення обміну розвідданими з Києвом. Рютте цього тижня відвідає Вашингтон.

У понеділок, 10 березня, президент України Володимир Зеленський вирушає до Саудівської Аравії для зустрічі з принцом Мохаммедом бін Салманом. Сам Зеленський не братиме участі в американсько-українських перемовинах у вівторок, 11 березня — українську делегацію очолить керівник його офісу Андрій Єрмак.

Пауелл радить Зеленському чітко показати, що Україна відповідає на американські запити, щоб продемонструвати Трампу, що саме Росія є головною перешкодою для досягнення миру.

Раніше "Телеграф" також писав, що на переговорах 11 березня Україна має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією, зокрема безпілотниками та ракетами великої дальності, а також зупинку бойових дій у Чорному морі.