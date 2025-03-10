США в Саудівській Аравії говоритимуть ще й з Росією — CNN

Трамп очікує плідних переговорів

Вже цього тижня мають відбутись чергові переговори США та Росії після розмови з українською делегацією в Саудівській Аравії. Американський президент Дональд Трамп покладає на це багато сподівань, очікуючи значних змін.

Про це пише CNN, посилаючись на проінформоване джерело. За словами співрозмовника видання, цього разу адміністрація Трампа зустрінеться окремо з російськими та українськими офіційними особами.

UPD: У Росії запевняють, що нового раунду переговорів РФ і США в Саудівській Аравії цього тижня не планується. За словами голови Міністерства закордонних справ Марії Захарової, жодної відповідної інформації не надходило від американської сторони.

Водночас президент США впевнений, що ще один тиждень плідних переговорів з високими ставками допоможе досягти миру. Проте джерело не повідомило, хто саме буде присутній на зустрічі в Ер-Ріяді.

"В Саудівській Аравії, як ви знаєте, попереду великі зустрічі. Це включатиме Росію, але Україна, ми побачимо, чи зможемо ми щось зробити", — наголосив Трамп.

За його словами, цього тижня можуть "відбутися деякі дуже великі речі" під час вищеназваних переговорів. Таку ж думку висловило і джерело.

Нагадаємо, Financial Times вважає, що Україна на цих переговорах має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією, зокрема безпілотниками та ракетами великої дальності, а також зупинку бойових дій у Чорному морі. Київ сподівається, що прогрес переговорів вплине на Вашингтон й він скасує заморозку обміну розвідданими та відновить постачання зброї. Наразі Україна хоче налагодити відносини з США.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку роль відіграє Велика Британія у переговорах у Саудівській Аравії.