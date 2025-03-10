Ультиматум? В Саудівській Аравії США будуть вимагати від України поступок на користь Росії, пишуть ЗМІ

Існує велика ймовірність того, що на переговорах Україні висунуть ультиматум

США планують під час запланованої на 11 березня зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії оцінити "готовність України" піти на територіальні поступки на користь російського режиму для закінчення війни. Це може мати вигляд ультиматуму, стверджують деякі європейські ЗМІ.

Зокрема, інформаційне агентство Reuters із посиланням на двох чиновників уряду США пише, що на переговорах будуть державний секретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Білого дому Майк Волц та спецпосланник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який насправді опікується не справами близькосхідного регіону, а кулуарними переговорами з Росією.

"Американські чиновники мають намір використати зустріч з українською делегацією частково для того, щоб з’ясувати, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни", – сказано у статті.

При цьому американці також розглядатимуть переговори, як можливість оцінити прагнення Києва покращити відносини з адміністрацією Трампа. Попередня зустріч президентів України та США завершилася суперечкою. Окрім того, пишуть деякі європейські ЗМІ, існує велика ймовірність того, що на зустрічі українській делегації на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком висунуть ультиматум – вимогу віддати Росії все, що вимагає Кремль. Reuters прямо не підтверджує такий сценарій, проте заяви джерел видання говорять самі за себе.

"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси… Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить", – сказав один з американських чиновників.

Зазначимо, сам Трамп вже розкатав губу та заявляє, що угоди про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом не буде достатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими. Тепер він вимагає від України та Володимира Зеленського поступок у переговорах із Росією, зокрема і в питаннях тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що американський мільярдер та очільник тимчасового федерального органу — Департаменту ефективності уряду — Ілон Маск закликав застосувати санкції проти десяти українських олігархів, які є найбагатшими у країні.