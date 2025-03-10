Есть несколько "красных линий". Какую позицию займет Украина на переговорах с США — The Economist

Есть четкие цели и красные линии, которые планируют определить команде Трампа.

Переговоры между украинской и американской делегациями состоятся во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия). Цель встречи – создание основ мирного соглашения и начального прекращения огня в Украине.

Украинскую делегацию возглавит Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента и ближайший помощник Владимира Зеленского. В состав делегации также войдут министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный советник Павел Палиса. Об этом пишет The Economist.

С американской стороны примут участие госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтс. Ключевую роль в переговорах будет играть Стив Виткофф – доверенное лицо президента Трампа, недавно встречавшееся с Владимиром Путиным.

Сам президент Зеленский будет находиться в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, накануне встречи – в понедельник для переговоров с руководством Королевства. На встрече с делегацией США его не будет.

Красные линии Украины

По информации источников, Украина в ходе переговоров четко обозначит свои "красные линии". Для украинской стороны неприемлемы любые условия, которые:

ограничивают способность Украины к перевооружению;

заставляют юридически признать оккупированные территории русскими;

вмешиваются во внутреннюю политику Украины (например, требования проведения выборов, невозможных в условиях военного положения).

Кроме того, 7 марта Зеленский предложил прекращение огня из воздуха и моря. Цель этого предложения – переложить ответственность на Россию, выдвинув ей конкретные требования.

Высокопоставленный источник, близкий к Кремлю, сообщает, что Россия намерена потребовать от Украины провозглашения нейтралитета и отказа от присутствия иностранных миротворцев – условия, которые Украина вряд ли сможет принять.

Курт Волкер, бывший специальный представитель США по Украине в первой администрации Трампа, считает, что Россия отклонит любое предложение о перемирии, но сделает это косвенно: "Они скажут: мы не можем на это согласиться, но давайте сделаем что-нибудь другое. Путин достаточно умен, чтобы просто не сказать "нет".

Позиция Трампа остается противоречивой. 7 марта президент США угрожал ввести масштабные санкции против России, но через несколько часов заявил: "Мне, честно говоря, становится труднее иметь дело с Украиной… С точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией".

Ставки не могут быть выше — если переговоры потерпят крах, Украина вряд ли получит другой шанс, пишет издание. По словам неназванного украинского чиновника, американцы удвоят режим обучения и навяжут нам то, что они и Россия решат.

Ранее Телеграф также писал, что Рубио опроверг информацию о том, что в Саудовской Аравии говорили об Украине.