"Не було ніяких переговорів": Рубіо спростував, що у Саудівській Аравії говорили про Україну

Росіяни хотіли б "малювати лінії" на мапі, але США цього не дозволили

Представники делегацій США та Росії під час зустрічі 18 лютого не говорили про Україну. Американська делегація намагалася насамперед з'ясувати, чи серйозно російська сторона налаштована на припинення війни.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час інтерв'ю, повідомляє Державний департамент США. За його словами, мова йде не про якусь довіру до РФ, а про дії – або російська сторона серйозно налаштована на зупинку бойових дій, або вона продовжує висувати свої максималістські вимоги.

"Вимоги… які, як вони знають, не можуть бути виконані, тоді буде зрозумілим, що вони несерйозно ставляться до цього. Але ми повинні це перевірити, так? Це єдиний спосіб дізнатися, чи можливо це, чи ні. І ми були дуже чіткі з росіянами. Не було ніяких переговорів. Ми не сідали над картою і не починали малювати лінії", – запевнив він.

Рубіо додав, що представники США чітко дали зрозуміти, що у випадку, якщо росіяни зацікавлені "малювати лінії", США не будуть нічого робити, не будуть говорити про мир та про економічне співробітництво. Російська сторона, судячи з усього, хотіла б "малювати лінії", або, за словами Рубіо, "вони не можуть цього отримати, це не може статися, поки не закінчиться війна".

"І це було нашою думкою: якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами з багатьох інших питань по всьому світу, як геополітичних, так і економічних, ця війна має закінчитися. Тому нам потрібно перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього", – резюмував він.

Нагадаємо, що 18 лютого делегації США та Росії вже зустрічалися в Ер-Ріяді. Тоді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вірить у готовність Росії почати серйозний процес для закінчення війни. Проте президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає результатів цих переговорів і навіть скасував свій візит до Саудівської Аравії через цю зустріч.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін хоче захопити ще два обласні центри. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Також він заявив, що Росія та США проведуть нову зустріч у Стамбулі 27 лютого 2025 року. На переговорах говоритимуть лише про роботу посольств обох країн, але не про припинення війни в Україні.