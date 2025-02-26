Ліки в Україні подешевшають. "Ібупрофен", "Цитрамон", "Корвалтаб" та ще понад 100 препаратів

Відпускні ціни виробники знижуватимуть з березня 2025 року

Ціни на ліки в Україні знизяться. Українські фармвиробники зменшать вартість ще понад 100 медпрепаратів власного виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я. Зазначається, що фармацевтичні виробники України надали МОЗ пропозиції щодо препаратів, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.

Йдеться про знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску. Також ціни знизять на певні вітаміни та мікроелементи.

"Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря", — уточнили у МОЗ.

У списку лікарських препаратів, які мають здешевшати, такі популярні ліки, як "Ибупрофен", "Анальгин", "Цитрамон", "Валидол", "Корвалтаб", "Пенталгин", "Сорбекс", активированный уголь, "Амброксол", "Лоратадин", "Декса", "Метоклопрамид", "Диклофенак", "Кеторолак" та багато інших. Відпускні ціни виробники знижуватимуть з березня 2025 року.

Чому українські виробники лікарських препаратів знижують ціни

12 лютого РНБО затвердило план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема має бути врегульовано націнки на всі лікарські засоби.

Також в планах:

заборона маркетингових платежів до запровадження референтного ціноутворення;

відновлення перевірок Держпродспоживслужбою цін в аптеках.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрівся з українськими виробниками фармацевтичної продукції для обговорення плану зниження цін на ліки. Виробники надали свої пропозиції.

Як розповідав "Телеграф", в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного каннабісу. Йдеться про оральні краплі іспанського бренду.