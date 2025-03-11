Эксперт объяснил, как фармзаводы "сыграли" на регулировании цен на лекарства

Вместо реального удешевления мы получили только возврат к ценам конца 2024 года

С 1 марта в Украине официально должны подешеветь 100 самых популярных лекарственных средств на 30%. Однако реальность оказалась совсем другой – фармпроизводители использовали эту ситуацию не для реального удешевления лекарств, а для манипуляций с ценами.

Такое мнение высказал политтехнолог Виктор Таран.

По его словам, еще с осени 2024 года фармкомпании постепенно повышали стоимость своих препаратов на те же 30%. А с 1 марта заводы "благородно" снизили цены.

"Соупадение? Да нет, просто сезонный рост, который пришелся на январь этого года. Так что вместо реального удешевления мы получили лишь возврат к ценам конца 2024 года", – отмечает Таран.

Как подтверждают данные сайта Tabletki.ua, этот трюк ярко виден на примере конкретного лекарства. К примеру, "Цитрамон-Дарница" перед снижением цены резко подорожал почти вдвое, а "Мефенаминка" сначала выросла в цене на 50 грн, после чего на эту же сумму ее стоимость "снизили" в марте.

"Но худшее это то, что на все другие лекарства цены не просто остались на высоком уровне, а еще больше выросли. То есть складывается впечатление, что производители использовали "официальное снижение" как повод для скрытого повышения стоимости других медикаментов, и по факту ввели в заблуждение власть и украинцев. Очевидно, что таким образом производители компенсировали снижение цен их средств", — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что из-за таких "манипуляций" у потребителей сложилась иллюзия снижения цен, тогда как доступность лекарств только ухудшилась.

Таким образом, фармпроизводители не только не понесли потери, но еще и воспользовались ситуацией, чтобы повысить свои доходы. Украинцам отчитались об "историческом снижении цен", а по факту у них ничего не изменилось.

"Следите за ценовыми трендами: если перед "скидкой" цена существенно выросла, это, скорее всего, манипуляция. Помните: настоящая экономия – это не слепая вера в скидки, а грамотный выбор аналогов!", — подытожил Таран.