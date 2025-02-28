Ліки зникнуть швидко: справжні наслідки ручного регулювання цін

На українського споживача чекає скорочення наполовину поточного асортименту: ліки, що залишаться, належатимуть до категорії найдешевших, але і не якісних. Наявних ліків буде менше, і знайти їх можна буде навіть не в усіх аптеках, що залишаться. Про такі наслідки дій Уряду пише РБК-Україна.

Йдеться про зміни до закону "Про лікарські засоби" та постанову Кабміну на виконання рішення РНБО для регулювання фармацевтичного ринку та забезпечення прозорого ціноутворення на лікарські засоби. Якщо не змінити хоча б постанову уряду, кризи не уникнути.

Місцевих виробників обмежуватимуть у ціні на їхню продукцію. Вони тепер будуть зобов’язані продавати ліки за найнижчою ціною з наявних в сусідніх (референтних країнах). Фактично вони конкуруватимуть з азійськими мануфактурами, які працюють у значно кращих умовах.

Дистриб’юторам прописали квоти – 20% в одні руки. Такий підхід є очевидно безглуздим, адже на поточному ринку є два дистриб’ютори, які вже історично обслуговують 90% ринку, а решта дистриб’юторів сукупно працюють на 10% ринку. Зрозуміло, що склади, логістика, ресурси розподілені відповідним чином. Тепер дистриб’ютори з 90% ринку зможуть обслуговувати лише 40% замовлень.

Встановлення максимальної націнки у 8% для дистрибʼюторів може призвести до зникнення тих постачальників, які ще залишились на ринку. Цієї націнки не вистачить на імпортерів, які возять свої та чужі ліки, первинних дистриб’юторів, які акумулюють ці ліки, та вторинних дистрибʼюторів, які у них купують ліки, та перепродають аптекам. А там, де націнки недостатньо, ліки ніхто не возить.

Каталог цін та заборона обігу ліків, якщо їх ціна вища за референтну, на практиці означатимуть зникнення до 40% пропозицій ліків, в основному імпортних. З ринку підуть відомі іноземні виробники, ще й заберуть не тільки оригінальні препарати, а й свої генерики. Держава просто заборонила ввезення ліків за ціною, яку вона вважатиме "неправильною", адже саме держава вибиратиме країни для порівняння.

Чиновники заборонили виробникам фінансувати аптеки, і фактично залишили аптеки без засобів для розвитку. І тут в рітейлу вихід лише один — скорочувати витрати. Отже є ризики закриття дотаційних та малорентабельні аптеки (села й невеликі містечка).