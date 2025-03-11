Трамп не тиснув на Україну тільки в одному питанні - Reuters

Трамп чинить величезний тиск на Україну, щоб вона погодилася на мир із РФ

У вівторок, 11 березня, у Парижі відбулася закрита зустріч 34 командувачів армій, включаючи країни НАТО та ЄС, а також Японію та Австралію, які обговорили поточну обстановку в Україні. Захід було вирішено провести без американських колег.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого європейського чиновника. Ця зустріч, на думку видання, стала "рідкісним і, можливо, безпрецедентним заходом без участі США".

Метою переговорів була, зокрема, оцінка варіантів гарантування безпеки України в разі припинення вогню, включно з потенційною присутністю європейських миротворців, а також збереженням довгострокової військової могутності Києва.

США не були запрошені на зустріч навмисно і це стало сигналом про те, що Європа та інші партнери можуть узяти на себе відповідальність за ситуацію в Україні з огляду на той факт, що Дональд Трамп дистанціювався від союзників.

Також повідомляється, що демілітаризація — одна з небагатьох вимог Росії, на виконанні якої Трамп не наполягав на Україні, заявив високопоставлений європейський чиновник, додавши, що Європа хотіла б, щоб так і залишалося.

Напередодні переговорів міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню також підкреслив, наскільки важлива сильна українська армія для гарантій безпеки.

"Сьогодні ми повинні дивитися вперед і міркувати (…) зокрема про те, якою має бути українська армія в майбутньому", — сказав він на Паризькому форумі з оборони.

Лекорню зазначив, що відкидає будь-яку форму демілітаризації України. За його словами, перший обов'язок армій європейського континенту — спроектувати доктрину, яка має стати основою української армії на наступні п'ять, десять років.

Нагадаємо, Андрій Єрмак, який перебуває у складі української делегації на переговорах із США у Саудівській Аравії, назвав умови, що допоможуть досягти довготривалого миру. Зокрема, необхідно посилити тиск на Росію та надати Україні гарантії безпеки.

Про це керівник Офісу президента написав у авторській колонці для видання The Guardian. Він наголосив, що припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише дипломатичними жестами.

"Для того щоб світ, коли він настане, був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку умов. Це включає політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновлення конфлікту ", — заявив Єрмак.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чого чекати від переговорів США та України у Саудівській Аравії.