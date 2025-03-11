Єрмак назвав умови для довготривалого миру

Припинення вогню не досягти лише дипломатією, наголосив він

Андрій Єрмак, який перебуває у складі української делегації на переговорах з США у Саудівській Аравії, назвав умови, які поможуть досягти довготривалого миру. Зокрема необхідно посилити тиск на Росію та надати України гарантії безпеки.

Про це керівник Офісу президента написав у авторській колонці для видання The Guardian. Він наголосив, що припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише дипломатичними жестами.

"Для того, щоб мир, коли він настане, був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку умов. Це включає в себе політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновлення конфлікту", — пише Єрмак.

Він додав, що Україна має отримати гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. Також, на думку Єрмака, Європа повинна діяти рішуче — посилити санкції проти Росії та взяти під контроль заморожені активи РФ.

"Десятирічну агресію Москви проти України не можна сприймати легковажно — лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості, досягнуті під час дискусій у Брюсселі", — зазначив Єрмак.

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За словами глави ОП, план оборони Європи на 150 млрд євро у поєднанні з потенційними 20 млрд євро на оборону України стане відчутним внеском у створення надійної оборонної архітектури для всієї Європи. Єрмак наголосив, що Європа не може допустити припинення вогню, яке лише дозволить Росії переозброїтися, відновити свої сили та розпочати нову агресію проти України.

Єрмак додав, що одним з важливих інструментів в арсеналі Європи є 300 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в західних фінансових установах. Прибутки від цих коштів мають використовуватися для підтримки фінансового відновлення України.

"Ми високо цінуємо щедрість США та їхні зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні. Але європейська єдність є не менш важливою в цьому процесі. Тільки разом ми можемо побудувати архітектуру безпеки, яка гарантуватиме мир і процвітання для наступних поколінь", — резюмував керівник ОП.

Як повідомляв "Телеграф", у ЦПД пояснили, що заява про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа виключає повернення України до кордонів 2014 та 2022 років не відповідає дійсності. На переговорах української та американської делегацій в Саудівській Аравії це не озвучували.