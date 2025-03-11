Трамп не давил на Украину только в одном вопросе - Reuters

Трамп оказывает огромное давление на Украину, чтобы она согласилась на мир с РФ

Во вторник, 11 марта, в Париже прошла закрытая встреча 34 командующих армиями, включая страны НАТО и ЕС, а также Японию и Австралию, которые обсудили текущую обстановку в Украине. Мероприятие было решено провести без американских коллег.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Данная встреча, по мнению издания, стала "редким и, возможно, беспрецедентным мероприятием без участия США".

Целью переговоров была в том числе оценка вариантов обеспечения безопасности Украины в случае прекращения огня, включая потенциальное присутствие европейских миротворцев, а также сохранение долгосрочной военной мощи Киеву.

США не были приглашены на встречу преднамеренно и это стало сигналом о том, что Европа и другие партнеры могут взять на себя ответственность за ситуацию в Украине, учитывая тот факт, что Дональд Трамп дистанцировался от союзников.

Также сообщается, что демилитаризация — одно из немногих требований России, на выполнении которого Трамп не настаивал на Украине, заявил высокопоставленный европейский чиновник, добавив, что Европа хотела бы, чтобы так и оставалось.

В преддверии переговоров министр обороны Франции Себастьен Лекорню также подчеркнул, насколько важна сильная украинская армия для гарантий безопасности.

"Сегодня мы должны смотреть вперед и размышлять (…) в том числе о том, какой должна быть украинская армия в будущем", — сказал он на Парижском форуме по обороне.

Лекорню отметил, что отвергает любую форму демилитаризации Украины. По его словам, первая обязанность армий европейского континента спроектировать доктрину, которая должна стать основой украинской армии на следующие пять, десять лет.

Напомним, Андрей Ермак, который находится в составе украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии, назвал условия, что помогут достичь долговременного мира. В частности, необходимо усилить давление на Россию и предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом руководитель Офиса президента написал в авторской колонке для издания The Guardian. Он подчеркнул, что прекращение огня в Украине не будет достигнуто только дипломатическими жестами.

"Для того чтобы мир, когда он наступит, был продолжительным, необходимо заранее выполнить ряд условий. Это включает в себя политическое и финансовое давление на Россию, чтобы повысить цену возобновления конфликта", — заявил Ермак.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чего ждать от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.