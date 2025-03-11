"Мʼяч на боці Росії": у Трампа зробили низку заяв про переговори з Україною

Київ та Вашингтон обговорили гарантії, які Україна матиме для довгострокової безпеки

У Білому домі назвали новини із зустрічі американської та української делегацій, яка відбулася у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії позитивними. За словами американських посадовців, переговори були продуктивними.

Про це пише Clash Report. Зустріч розпочалася об 11:00 за київським часом.

"Держдепартамент США заявляє, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного введення тимчасового 30-денного припинення вогню", — повідомляє видання.

Президенти США та України домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку найважливіших мінеральних ресурсів України. Також стало відомо, що США відновлять військову допомогу Україні.

Зазначається, що Сполучені Штати та Україна домовилися визначити склад своїх переговорних груп та негайно розпочати переговори для досягнення сталого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі питання миру в Україні перебуває на боці Росії.

"Україна зробила позитивний крок, ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь взаємністю", — сказав він.

Своєю чергою радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц розповів, що представники обох країн обговорили гарантії, які Україна матиме для довгострокової безпеки.

"США сподіваються, що РФ ухвалить пропозицію про припинення вогню в Україні. Трамп хоче припинення вогню, Україна на це готова", — сказав він.

Волтц також додав, що делегація України представила "конкретні кроки та пропозиції" щодо завершення конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США оптимістично налаштовані щодо підсумків переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями Вашингтона та Києва. При цьому там не виключають, що незабаром буде озвучено "фантастичні новини для людства".