"Якщо РФ не припинить вогонь, то ми ..." Трамп зробив низку важливих заяв

Президент США сподівається на повне припинення вогню вже найближчими днями

Дональд Трамп сподівається на те, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираються зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом.

Крім цього, Трамп заявив про те, що він готовий знову запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому та поспілкуватися з ним. Про це масово повідомляють Телеграм-канали.

"Якщо Путін погодиться на перемир’я, то це може зрушити всю ситуацію з війною на території України з мертвої точки. Ми хочемо завершити цю війну", — заявив Дональд Трамп.

Він також додав, що "сподівається на повне припинення вогню найближчими днями" і думає про те, що "поговорить із Путіним вже цього тижня".

"Якщо Путін погодиться припинити вогонь — це було б 75% шляху" — зазначив президент США.

Крім цього, Трамп підкреслив, що "якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, то ми просто продовжимо йти вперед".

Нагадаємо, Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але тільки якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті президента України. Зазначається, що США негайно відновлять постачання озброєння та обмін розвідувальною інформацією.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного введення тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови ухвалення та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати повідомлять Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що угоди про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом, можливо, не буде достатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими.