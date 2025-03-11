Присоромив за Зеленського та відмовився від переговорів: президент Ірану різко відповів Трампу

Чиновники Ірану заявили, що ядерна програма країни залишається мирною

Президент Ірану відмовився від будь-яких переговорів зі США на фоні заяв Дональда Трампа про можливі подальші дії щодо Тегерана. Іранський лідер також засудив ставлення Трампа до України та Володимира Зеленського.

Про це повідомляють державні медіа країни. Іранський лідер наголосив, що не приймає наказів від Вашингтона і не збирається піддаватися тиску.

"Ганьба за те, що ти зробив із Зеленським! Це неприйнятно, що ти роздаєш накази. Я не збираюся з тобою домовлятися, роби що хочеш", – заявив іранський президент.

Схожу заяву поширив й міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у своєму дописі в соцмережі X.

"Ми не будемо вести переговори під тиском і погрозами. Ми навіть не розглядатимемо таку можливість, незалежно від того, про що йтиметься. Переговори відрізняються від шантажу та диктату", – наголосив Арагчі.

Міністр також підкреслив, що ядерна програма Ірану залишається мирною, і Тегеран не визнає жодних звинувачень у нібито військових намірах. За його словами, Іран наразі веде консультації з Великою Британією, Німеччиною та Францією, а також окремо з Росією та Китаєм щодо шляхів зміцнення довіри та збільшення прозорості в обмін на зняття санкцій.

"Мета полягає в тому, щоб знайти механізми для посилення довіри та досягнення більшої відкритості нашої ядерної програми в обмін на скасування незаконних санкцій", – заявив дипломат.

Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро щось станеться з Іраном, і всі про це почують". Він відомий своєю жорсткою політикою щодо Тегерана, зокрема поверненням санкцій і наказом про ліквідацію генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані у 2020 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп звернувся до Володимира Путіна з проханням допомогти в переговорах з Іраном щодо його ядерної програми та підтримки антиамериканських угруповань у регіоні.