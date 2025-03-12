Помер від зараження крові: де похований і як виглядає могила Михайла Грушевського

Михайло Грушевський був першим лідером Української держави та головою Центральної Ради УНР

Михайло Грушевський — одна з найвизначніших постатей в історії України. Він був істориком та ідеологом української державності. Він був головою Центральної Ради УНР і став першим керівником першої в історії Української держави, яка підписала універсал про незалежність у 1918 році.

Історик помер 24 листопада 1934 року від сепсису через три дні після операції з видалення фурункула. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила і де похований Михайло Грушевський.

Що відомо про Михайла Грушевського

Михайло Сергійович Грушевський (1866–1934) – видатний український історик, політик, громадський діяч і публіцист. Він автор багатотомної "Історії України-Руси" – праці, яка довела безперервність української державності ще з часів Київської Русі.

Він доводив, що українці – окремий народ із власною історією, а не "молодший брат" росіян, як стверджувала російська імперська пропаганда. Історичні дослідження Грушевського стали основою для формування національної свідомості українців.

Політична діяльність Грушевського також була важливою. У 1917 році він очолив Центральну Раду – парламент УНР, що проголосив незалежність України від Росії. Тому фактично, Грушевський став першим президентом України у 20 столітті.

Причина смерті Михайла Грушевського

За офіційною версією, у нього з’явився гнійний фурункул на спині, який потребував хірургічного втручання. Операція пройшла невдало, і він помер від зараження крові (сепсису).

Однак багато істориків припускають, що це могло бути навмисне вбивство і його могли зробити радянські спецслужби. Радянська влада, зокрема НКВС, переслідувала інтелектуалів і політичних діячів України, і Грушевський як лідер Центральної Ради та ідеолог української незалежності, міг бути усунений як "небезпечна фігура".

Де похований і як виглядає могила Грушевського

Михайло Грушевський похований у Києві на Байковому кладовищі. Його могила позначена скромним надгробком із каменю. На надгробку — об'ємне зображення Грушевського та дати його життя.

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