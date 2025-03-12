Умер от заражения крови: где похоронен и как выглядит могила Михаила Грушевского

Михаил Грушевский был первым лидером Украинского государства и главой Центрального Совета УНР

Михаил Грушевский – одна из самых выдающихся фигур в истории Украины. Он был историком и идеологом украинской государственности. Он был председателем Центрального Совета УНР и стал первым руководителем первого в истории Украинского государства, подписавшего универсал о независимости в 1918 году.

Историк умер 24 ноября 1934 года от сепсиса через три дня после операции по удалению фурункула. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила и где похоронен Михаил Грушевский.

Что известно о Михаиле Грушевском

Михаил Сергеевич Грушевский (1866–1934) – выдающийся украинский историк, политик, общественный деятель и публицист. Он автор многотомной "Истории Украины-Русы" – работы, доказавшей непрерывность украинской государственности еще со времен Киевской Руси.

Он доказывал, что украинцы – отдельный народ с собственной историей, а не "младший брат" россиян, как утверждала российская имперская пропаганда. Исторические исследования Грушевского стали основой формирования национального сознания украинцев.

Политическая деятельность Грушевского тоже была важной. В 1917 году он возглавил Центральную Раду – парламент УНР, провозгласивший независимость Украины от России. Поэтому фактически Грушевский стал первым президентом Украины в 20 веке.

Причина смерти Михаила Грушевского

По официальной версии, у него появился гнойный фурункул на спине, нуждавшийся в хирургическом вмешательстве. Операция прошла неудачно, и он умер от заражения крови (сепсиса).

Однако многие историки предполагают, что это могло быть умышленное убийство и его могли совершить советские спецслужбы. Советская власть, в частности НКВД, преследовала интеллектуалов и политических деятелей Украины, и Грушевский как лидер Центральной Рады и идеолог украинской независимости мог быть устранен как "опасная фигура".

Где похоронен и как выглядит могила Грушевского

Михаил Грушевский похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Его могила обозначена скромным надгробием из камня. На надгробии — объемное изображение Грушевского и даты его жизни.

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