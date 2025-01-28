Мало хто пам’ятає, але Грушевський був лисий на 50 гривнях: чому портрет перемалювали (фото)

Історія цього незвичайного перетворення відбиває еволюцію національної валюти незалежної України

В історії української національної валюти чимало цікавих фактів, але зміна зовнішності відомих особистостей на купюрах заслуговує на особливу увагу. Ці метаморфози не лише привертають увагу нумізматів та колекціонерів, а й розповідають цікаву історію про те, як змінювалося візуальне уявлення одного з найважливіших діячів української історії у національній грошовій системі.

50-гривнева банкнота – одна з найцікавіших в українській грошовій системі, і не лише через її номінал. На ній зображено видатного українського історика, громадського та політичного діяча Михайла Грушевського, чия спадщина відіграла ключову роль у становленні української державності.

Як виглядає банкнота

Лицьова сторона банкноти прикрашена портретом першого голови Української Центральної Ради, а на реверсі відображена історична будівля, де засідав цей законодавчий орган. Проте мало хто знає, що зовнішній вигляд Грушевського на банкноті зазнав цікавих змін.

У перших версіях 50-гривневої купюри Михайла Грушевського було зображено лисим, що відповідало деяким його історичним фотографіям. Однак у сучасному варіанті банкноти історичний діяч постає перед нами з характерною пишною шевелюрою та значно молодшим.

50 грн зразка 1995 року

50 грн зразка 2004 року

Ця трансформація зовнішності Грушевського на національній валюті є цікавим прикладом того, як навіть невеликі деталі дизайну грошових знаків можуть відображати еволюцію національної пам’яті та сприйняття історичних особистостей. Сьогоднішній образ Михайла Грушевського на 50-гривневій купюрі – це не просто портрет державного діяча, це символ української державності, змальований у тому вигляді, який найбільш впізнаваний для сучасних українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто насправді зображений на банкноті у 10 гривень. І чому гетьманів переплутали.