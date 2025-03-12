Не виглядає на свій вік: де зараз зірка "Маски-шоу" Бузько і що говорить про війну

Зараз акторка рідко з'являється на публіці

Гумористичний телесеріал у стилі німого кіно "Маски-шоу" був шалено популярним в Україні у 90-х. Чимало акторів комедійної програми припинили з'являтися на публіці, зокрема Георгій Делієв. Водночас давно не було новин про іншу акторку серіалу — Наталію Бузько.

"Телеграф" розкаже про діяльність гумористки, і куди вона зникла.

Біографія Наталії Бузько

Майбутня акторка народилась у Севастополі, але більшість часу прожила в Одесі. Навчалась у морському університеті і паралельно відвідувала курси пантоміми. У той час Наталія познайомилась з акторами комік-трупи "Маски". Так Бузько почала грати у "Маски-шоу", яке транслювали на телебаченні майже 15 років.

Бузько знімалась у "Маски-шоу", фото з її соцмереж

Паралельно Наталія почала грати у кіно. Однією з перших картин була стрічка "Астенічний синдром" режисерки Кіри Муратової. У першій частині йдеться про жінку, яка переживає депресію після смерті чоловіка. А у другій — про шкільного вчителя, який має астенічний синдром і потрапляє у психлікарню. Картина не пройшла цензуру радянської влади, тому її транслювали в обмеженому прокаті. При цьому фільм відзначили призом журі Берлінського фестивалю.

Бузько в "Астенічному синдромі"

Бузько грала у ще одному фільмі Кіри Муратової — "Другорядні люди". Там йдеться про охоронця Віру, яка намагається позбавитися від трупа співмешканця-алкоголіка. Також акторка з'являлась у популярній радянській стрічці "Настроювач", в якій йдеться про студента консерваторії, котрий хоче присвоїти гроші літньої жінки.

Окрім цього, гру Бузько можна побачити у стрічках "Стріляй, негайно!", "Вічне повернення", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Дванадцять стільців". Наталія мала кілька театральних ролей. Зокрема, перевтілилась у Джульєтту в трагедії Шекспіра — "Ромео і Джульєтта", у Дездемону — в "Отелло" та у танцівницю — у "Нічній симфонії".

Бузько у театрі, фото з її соцмереж

Бузько перебувала у шлюбі з актором Олександром Постоленком. Так у них з'явилося двоє дітей – донька Анна та син Антон. У 2001 році подружжя розлучилося.

Бузько та Постоленко, фото з мережі

У 2014 році Бузько не засудила Росію за вторгнення на Донбас. Натомість вона зазначила, що українці повинні шукати причину війни в собі.

"В такій ситуації кожен з нас має подумати, що від нас залежить, що ми зробили не так? Чому ми до цього прийшли, як нас з цього вибратися? Дуже зручно казати, що хтось поганий і тоді можна самому не мінятися. А нам треба змінюватися всім. Кожному і всім разом, так далі жити не можна. Ми ж якось до цього прийшли", — казала Наталія.

Де зараз Наталія Бузько

Зараз акторка живе на дві країни — Україну та Німеччину. На батьківщині Бузько продовжує працювати у театрі "Маски" в Одесі. Також Наталія викладає акторську майстерність у місцевому продюсерському центрі Startime та у кіношколі RemarkaFilm.

Бузько викладає акторську майстерність, фото з її соцмереж

Бузько з "Макси-шоу" до війни, фото з її соцмереж

Останній допис Бузько в інстаграмі датується січнем 2024 року. Тоді вона виклала світлину неба, зроблену в Берліні. Акторка мовчить про повномасштабну війну, розпочату Росію. В її соцмережах немає засудження дій країни-агресорки. Судячи з локації в інстаграмі, зараз Наталія перебуває у Німеччині. Вона практично не поширює дописи у соцмережах.

Бузько мовчить про війну, фото з її соцмереж

Бузько в останні роки, скриншот з відео

Бузько викладає акторство, фото з її соцмереж

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