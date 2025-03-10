Запухлий і постарілий: який вигляд сьогодні має колаборант Царьов

Політик продовжує поширювати кремлівську пропаганду

Олег Царьов — колишній бізнесмен та проросійський політик. В Україні його звинуватили у державній зраді за колабораціонізм з Росією. Протягом багатьох років політик вів антиукраїнську діяльність та відпрацьовував кремлівську методичку. Зараз він продовжує заробляти криваві рублі, зрадивши батьківщину.

Будучи депутатом, Царьов підтримував скандальні "Харківські угоди", за якими Чорноморський флот Росії міг перебувати у Севастополі до 2042 року. Також він голосував за закон "Про засади державної мовної політики", який зміцнював статус російської мови. А ще підтримував "диктаторські закони", якими обмежувалися права та свободи громадян.

Царьов всю діяльність проштовхував російські наративи, фото з його соцмереж

Також Царьов вважав День Конституції України "ганьбою" і висловлювався за силовий розгін Євромайдану. Він казав, що Росія анексувала Крим через майданівців. У 2014 році політик намагався відвідати прихильників президента Росії Володимира Путіна у Миколаєві.

Царьов спілкувався з сепаратистами на Донеччині та заявляв, що готовий очолити так званий "Південно-Східний рух". Підтримував псевдореспубліки "ЛДНР" та був "спікером парламенту Новоросії". Закликав до порушення територіальної цілісності України та повалення конституційного ладу, за що проти нього відкривали кримінальні справи.

Де зараз Олег Царьов

У 2022 році стало відомо, що росіяни планували призначити Царьова головою окупаційного уряду у Києві. Його помітили на зніманнях пропагандистських роликів на Київщині. Однак Київ за 3 дні, як планувалось, окупантам не вдалося захопити, тож плани були зірвані.

Згодом в Україні політика заочно засудили до 12 років ув'язнення за "публічні заклики до зміни державних кордонів нашої країни, а також насильницької зміни чинної влади та загалом конституційного ладу України".

Царьов закликав до зміни влади в Україні, фото "Цензор.нет"

Пізніше колаборант заявив, що повної перемоги росіян в Україні не буде. Також він казав, що росіяни "втратили Україну".

"Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її", — ділився він.

У 2023 році Служба безпеки України повідомила про підозру Царьову у державній зраді. Слідчі встановили, що зрадник співпрацював з окупантами після початку повномасштабного вторгнення.

Через певний час з'явилась інформація, що в Царьова двічі стріляли, коли він перебував в ялтинському санаторії. Його стан оцінювали як складний. Інформатори у СБУ повідомили "Телеграфу", що це була операції української сторони. Пізніше політик розповів, що почувається добре.

Царьов виходив на зв'язок після поранення, скриншот з відео

У тому ж 2023 році прокуратура висунула політику нову підозру — фінансування російської Росгвардії. За це йому заочно призначили 8 років в'язниці. Через рік СБУ заарештувала нерухомість екснардепа: квартиру у Дніпрі, землю на Київщині та 2 майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Загальна вартість нерухомості — 460,6 мільйона гривень.

Зараз Царьов продовжує вести антиукраїнську діяльність та поширювати кремлівські наративи. Він з'являється на пропагандистських медіаресурсах і веде свій телеграм-канал, де відпрацьовує кремлівські рублі.

Царьов живе в Росії, скриншот з відео

Царьов веде антиукраїнську пропаганду, скриншот з відео

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину зрадника Олега Царьова. Вона має птахофабрику в тимчасово окупованому Криму.