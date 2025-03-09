Тримаються подалі від публіки: що відомо про доньок Яценюка та який вигляд мають
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Політик має двох дорослих доньок
Арсеній Яценюк — відомий сучасний політик, який почав кар'єру ще в 2000-х. Він був прем'єр-міністром України у 2014—2016 роках, а також народним депутатом, головою Верховної Ради та міністром економіки. Водночас про особисте життя політик говорив не часто.
У шлюбі з дружиною Терезією в Яценюка з'явилось дві доньки."Телеграф" розкаже, що про них відомо.
Що відомо про дітей Арсенія Яценюка
Старша донька — Христина — з'явилась на світ 1999 році. У підлітковому віці Христина проводила експерименти із зовнішністю. Вона фарбувала волосся в яскраві кольори та носила пірсинг, маючи близько 10 проколів. Дівчина приховувала від батька свої захоплення.
Зараз Христині близько 25 років, й вона працює стилістом у США. Також дівчина заснувала власний бренд під назвою Buntarka. Торгова марка пропонує одяг як для жінок, так і для чоловіків. Також бренд шиє вбрання у мілітарі-стилі з українськими символами.
Кілька років тому журналісти знайшли профіль доньки Яценюка в інстаграмі. Тоді вона видалила всі дописи та коментарі. Тому зараз невідомо, як живе дівчина.
Молодша донька Яценюка — Софія — народилась у 2004 році. Дівчина брала участь у відомому проєкті "Голос країни". Вона з дитинства займалась музикою та вчилась співати, тож вирішила спробувати свої сили на шоу. Під час сліпих прослуховувань судді не обрали Софію. Тоді з нею на проєкт прийшли батьки, які підтримали її після виступу.
Було помітно, що Софія дуже схожа на батька. Мама Терезія також розповідала, що донька має такий характер, як в Арсенія. Зараз Софії близько 20 років. Її сторінку неможливо знайти у соцмережах. Схоже, вона тримається осторонь публіки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей мільярдера-втікача Жеваго. Вони живуть за кордоном.