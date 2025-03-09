Тримаються подалі від публіки: що відомо про доньок Яценюка та який вигляд мають

Політик має двох дорослих доньок

Арсеній Яценюк — відомий сучасний політик, який почав кар'єру ще в 2000-х. Він був прем'єр-міністром України у 2014—2016 роках, а також народним депутатом, головою Верховної Ради та міністром економіки. Водночас про особисте життя політик говорив не часто.

У шлюбі з дружиною Терезією в Яценюка з'явилось дві доньки."Телеграф" розкаже, що про них відомо.

Що відомо про дітей Арсенія Яценюка

Старша донька — Христина — з'явилась на світ 1999 році. У підлітковому віці Христина проводила експерименти із зовнішністю. Вона фарбувала волосся в яскраві кольори та носила пірсинг, маючи близько 10 проколів. Дівчина приховувала від батька свої захоплення.

Христина Яценюк любить пірсінг, фото з мережі

Христина Яценюк захоплюється модою, фото з мережі

Зараз Христині близько 25 років, й вона працює стилістом у США. Також дівчина заснувала власний бренд під назвою Buntarka. Торгова марка пропонує одяг як для жінок, так і для чоловіків. Також бренд шиє вбрання у мілітарі-стилі з українськими символами.

Бренд доньки Яценюка шиє мілітарі-одяг, фото з сайту Buntarka

Мілітарі-одяг Христини Яценюк, фото з сайту Buntarka

Кілька років тому журналісти знайшли профіль доньки Яценюка в інстаграмі. Тоді вона видалила всі дописи та коментарі. Тому зараз невідомо, як живе дівчина.

Молодша донька Яценюка — Софія — народилась у 2004 році. Дівчина брала участь у відомому проєкті "Голос країни". Вона з дитинства займалась музикою та вчилась співати, тож вирішила спробувати свої сили на шоу. Під час сліпих прослуховувань судді не обрали Софію. Тоді з нею на проєкт прийшли батьки, які підтримали її після виступу.

Софія Яценюк на "Голосі країни"

Було помітно, що Софія дуже схожа на батька. Мама Терезія також розповідала, що донька має такий характер, як в Арсенія. Зараз Софії близько 20 років. Її сторінку неможливо знайти у соцмережах. Схоже, вона тримається осторонь публіки.

Арсеній Яценюк з двома доньками, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей мільярдера-втікача Жеваго. Вони живуть за кордоном.