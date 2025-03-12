Не выглядит на свой возраст: где сейчас звезда "Маски-шоу" Бузько и что говорит о войне

Сейчас актриса редко появляется на публике

Юмористический телесериал в стиле немого кино "Маски-шоу" был безумно популярным в Украине в 90-х. Многие актеры комедийной программы перестали появляться на публике, в том числе Георгий Делиев. В то же время давно не было новостей о другой актрисе сериала — Наталье Бузько.

"Телеграф" расскажет о деятельности юмористки, и куда она исчезла.

Биография Натальи Бузько

Будущая актриса родилась в Севастополе, но большую часть времени прожила в Одессе. Училась в морском университете и параллельно посещала курсы пантомимы. В то время Наталья познакомилась с актерами комик-трупы "Маски". Так Бузько начала играть в "Маски-шоу", которое транслировали на телевидении почти 15 лет.

Бузько снималась в "Маски-шоу", фото из ее соцсетей

Параллельно Наталья стала играть в кино. Одной из первых картин была лента "Астенический синдром" режиссера Киры Муратовой. В первой части речь идет о женщине, которая переживает депрессию после смерти мужа. А во второй — о школьном учителе, который имеет астенический синдром и попадает в психушку. Картина не прошла цензуру советской власти, потому ее транслировали в ограниченном прокате. При этом фильм был отмечен призом жюри Берлинского фестиваля.

Бузько в "Астеническом синдроме"

Бузько играла в еще одном фильме Киры Муратовой — "Второстепенные люди". Там речь идет об охраннике Вере, которая пытается избавиться от трупа сожителя-алкоголика. Также актриса появлялась в популярной советской ленте "Настройщик", в которой говорится о студенте консерватории, который желает присвоить деньги пожилой женщины.

Кроме этого, игру Бузько можно увидеть в лентах "Стреляй, немедленно!", "Вечный возврат", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Двенадцать стульев". У Наталии было несколько театральных ролей. В частности, превратилась в Джульетту в трагедии Шекспира — "Ромео и Джульетта", в Дездемону — в "Отелло" и в танцовщицу — в "Ночной симфонии".

Бузько в театре, фото из ее соцсетей

Бузько состояла в браке с актером Александром Постоленко. Так у них появилось двое детей – дочь Анна и сын Антон. В 2001 году супруги развелись.

Бузько и Постоленко, фото из сети

В 2014 году Бузько не осудила Россию за вторжение на Донбасс. В то же время она отметила, что украинцы должны искать причину войны в себе.

"В такой ситуации каждый из нас должен подумать, что от нас зависит, что мы сделали не так? Почему мы к этому пришли, как нас из этого выбраться? Очень удобно говорить, что кто-то плохой и тогда можно самому не меняться. А нам надо меняться всем. Каждому и всем вместе, так дальше жить нельзя", — говорила Наталья.

Где сейчас Наталья Бузько

Сейчас актриса живет на две страны – Украину и Германию. На родине Бузько продолжает работать в театре "Маски" в Одессе. Также Наталья преподает актерское мастерство в местном продюсерском центре Startime и в киношколе RemarkaFilm.

Бузько преподает актерское мастерство, фото из ее соцсетей

Бузько из "Макси-шоу" до войны, фото из ее соцсетей

Последнее сообщение Бузько в инстаграме датируется январем 2024 года. Тогда она выложила фотографию неба, сделанную в Берлине. Актриса молчит о полномасштабной войне, начатой Россией. В ее соцсетях нет осуждения действий страны-агрессора. Судя по локации в инстаграме, сейчас Наталья находится в Германии. Она практически не распространяет посты.

Бузько молчит о войне, фото из ее соцсетей

Бузько в последние годы, скриншот с видео

Бузько преподает актерство, фото из ее соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда "Каламбура" Алексей Агопьян. Мужчина много лет жил в России.