"Телебачення Торонто" залишилось без Майкла Щура з початку війни: де зараз Роман Вінтонів і що про нього відомо

Журналіст став на захист батьківщини від ворога

Роман Вінтонів — відомий український журналіст, актор, який прославився завдяки гумористичному образу Майкла Щура на Youtube-каналі "Телебачення Торонто". Протягом останніх років чоловік змінив сферу діяльності. У 2023 році Роман викрив псевдотренера з тіктоку, який давав приватні уроки із військово-тактичної підготовки.

"Телеграф" розповість про кар'єру журналіста, і де він перебуває зараз.

Що відомо про Романа Вінтоніва

Вінтонів народився у Казахстані, але зростав в Івано-Франківську. Навчався у Львівському університеті імені Івана Франка. Роман працював у телерадіокомпанії "Люкс" та "К1". Також Роман був журналістом програми "Подробиці тижня" на "Інтері". Через певний час влаштувався в "BBC-Україна".

Вінтонів працював на багатьох українських каналах, фото з мережі

У 2010 році Вінтонів працював шеф-редактором інформаційної служби телеканалу ZIK. Він відповідав за запуск програм "Огляд дня", "Погляд на тиждень", прогнозу погоди та "Насправді це серйозно". За кілька місяців Роман перейшов на "1+1" у програму "Сніданок з 1+1". Одного разу журналіст прийшов у Верховну Раду у костюмі зайця, пояснивши це так: "Якщо ВР перетворюється на цирк, то це треба офіційно визнати та вдягатися відповідним чином".

Вінтонів у костюмі зайця

Певний час Роман був редактором нового соціального ток-шоу "Говорить Україна". У 2012 році з'явився Youtube-канал "Телебачення Торонто", де Вінтонів постав в образі канадського журналіста Майкла Щура зі специфічною вимовою. Творці вигадали, що Щур — кореспондент телеканалу "УТ-Торонто" української діаспори Канади, якого скерували до України перед парламентськими виборами 2012 року для інтерв'ю з вітчизняними політиками. Проєкт став дуже популярним і успішним у медіапросторі.

Вінтонів прославився образом Майкла Щура, фото з мережі

Разом з "Громадським телебаченням" Вінтонів знімав програму "Вйо до Трону", де аналізував кандидатів на президентське крісло. А на Першому національному вів сатиричний дайджест новин "Утеодин" в образі Майкла Щура.

Вінтонів співпрацював з різними телеканалами, фото з мережі

У 2016 році вийшла нова програма "#@)₴?$0" ("Ґрати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль"), в якому Вінтонів сатирично розповідав новини. Її транслювали на "Першому", "24 Каналі", "Громадському" та на Youtube-каналі "Телебачення Торонто".

Де зараз Роман Вінтонів

Після початку повномасштабного вторгнення журналіст став на захист країни. Він долучився до 112-ї бригади ТРО. У 2022 році Роман закликав росіян повстати проти війни та повернути контроль над своєю державою. Також він говорив, що росіянам має стати боляче для того, щоб війна припинилась.

Вінтонів пішов захищати Україну від ворога, фото Ukrainer.net

"Те, що зробив Путін за вашої мовчазної згоди, ми не забудемо ніколи. Весь світ нагадуватиме вам про це за кожної нагоди. Ви ніколи не зможете змити цю ганьбу. Це вже ваше нинішнє. Але це лише початок. Що довше ви мовчите, то більше людей у ​​світі переконуються, що всі росіяни з Путіним заразом, що ви схвалюєте його накази вбивати", — казав журналіст.

На своїй сторінці у фейсбуці Роман поширює збори на ЗСУ та актуальні новини. Зараз журналіст продовжує захищати Україну від російських окупантів.

Вінтонів служить у 112-й бригаді, фото Ukrainer.net

Роман Вінтонів зараз на фронті, фото Ukrainer.net

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