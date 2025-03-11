Розкішний маєток у Конча-Заспі з садом і пляжем: який вигляд має дім Юлії Тимошенко біля Києва (фото)

Політикиня проживала в елітному селищі біля Києва

Народна депутатка Юлія Тимошенко почала займатися політикою ще у 1997 році. Через 2 роки вона створила партію "Батьківщина", лідеркою якої є до сьогодні. Раніше політикиня жила в розкішному маєтку, який вона орендувала. А нещодавно нардепка вирішила змінити імідж.

У 2018 році Тимошенко зазначила у декларації, що жила в селищі Козин в елітній місцевості Конча-Заспа. Зазначається, що маєток на 588 квадратних метрів нардепка нібито орендує у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. За словами Тимошенко, вона переписала житло та земельні ділянки на рідних, оскільки хвилювалась, що нерухомість за часів Януковича можуть конфіскувати.

Маєток Тимошенко з висоти пташиного польоту, фото "Українська правда"

У 2009 році у мережі з'явилися світлини особняка Тимошенко в Конча-Заспі. Це великий двоповерховий маєток на березі греблі з власним пляжем. Сам будинок покритий червоною черепицею. На території насадили багато дерев, зокрема, дубів і верб, є паркові ліхтарі, доріжки. Особняк загороджений високим кованим парканом, аби зовні не було нічого видно. Така вілла може вартувати кілька мільйонів доларів.

Будинок Тимошенко покритий дорогою черепицею, фото "Українська правда"

Тимошенко має свій пляж і вихід до водойми, фото "Українська правда"

Маєток Тимошенко оточений великою кількістю дерев, фото "Українська правда"

У 2014 році політикиня показувала свій маєток активістам громадського руху "Без Парканів". Так вони змогли оглянути кухню, гостьову та передпокій. Судячи зі світлин, нардепка надає перевагу розкоші. У будинку є вишукані меблі, гобелени та вартісні картини. А от на другий поверх Тимошенко не пустила журналістів, пояснюючи це тим, що там неприбрано. Водночас, чи живе зараз Тимошенко у цьому будинку, невідомо.

Будинок Тимошенко всередині, фото "Без Парканів"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має маєток експрокурора Геннадія Васильєва під Москвою. Він вартує понад 1 мільярд рублів.