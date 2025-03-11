Розкішний маєток у Конча-Заспі з садом і пляжем: який вигляд має дім Юлії Тимошенко біля Києва (фото)
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Політикиня проживала в елітному селищі біля Києва
Народна депутатка Юлія Тимошенко почала займатися політикою ще у 1997 році. Через 2 роки вона створила партію "Батьківщина", лідеркою якої є до сьогодні. Раніше політикиня жила в розкішному маєтку, який вона орендувала. А нещодавно нардепка вирішила змінити імідж.
У 2018 році Тимошенко зазначила у декларації, що жила в селищі Козин в елітній місцевості Конча-Заспа. Зазначається, що маєток на 588 квадратних метрів нардепка нібито орендує у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. За словами Тимошенко, вона переписала житло та земельні ділянки на рідних, оскільки хвилювалась, що нерухомість за часів Януковича можуть конфіскувати.
У 2009 році у мережі з'явилися світлини особняка Тимошенко в Конча-Заспі. Це великий двоповерховий маєток на березі греблі з власним пляжем. Сам будинок покритий червоною черепицею. На території насадили багато дерев, зокрема, дубів і верб, є паркові ліхтарі, доріжки. Особняк загороджений високим кованим парканом, аби зовні не було нічого видно. Така вілла може вартувати кілька мільйонів доларів.
У 2014 році політикиня показувала свій маєток активістам громадського руху "Без Парканів". Так вони змогли оглянути кухню, гостьову та передпокій. Судячи зі світлин, нардепка надає перевагу розкоші. У будинку є вишукані меблі, гобелени та вартісні картини. А от на другий поверх Тимошенко не пустила журналістів, пояснюючи це тим, що там неприбрано. Водночас, чи живе зараз Тимошенко у цьому будинку, невідомо.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має маєток експрокурора Геннадія Васильєва під Москвою. Він вартує понад 1 мільярд рублів.