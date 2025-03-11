Раптово помер у 38 років: чому не стало актора "Далекобійників" Галкіна і де його поховали

Актор помер у 38 років

Владислав Галкін — відомий російський актор, який свого часу був дуже популярним в Україні. Зокрема, його пам'ятають з серіалу "Далекобійники", який показували на нашому телебаченні у 2000-х. Утім, актора раптово не стало у 2010 році. Також нещодавно ми розповідали, де похована акторка серіалу "Моя прекрасна няня" Олександра Назарова.

"Телеграф" розкаже більше про творчість актора, чому він помер, і де його поховали.

Біографія Владислава Галкіна

Майбутній актор народився у 1971 році у Санкт-Петербурзі. Хлопець ріс без батька, але у 10 років його взяв під опіку вітчим. Також до виховання долучалась бабуся, яка працювала вчителькою молодших класів.

Саме бабуся відвела Галкіна на кінопроби у 9 років. Так його взяли на роль хулігана Гекльберрі Фінна у стрічку "Пригоди Тома Сойєра та Гекльберрі Фінна". З того часу й почала акторська кар'єра Владислава.

Галкін у стрічці "Пригоди Тома Сойєра та Гекльберрі Фінна", скриншот з фільму

Згодом Галкін переїхав з батьківського дому й почав навчатися у театральному училищі. Наприкінці 90-х він зіграв у драмі "Ворошилівський стрілець", в якому йдеться про діда, котрий вирішує помститися кривдникам за згвалтування його онучки.

Також актор виконував роль лейтенанта Олександра Таманцева у військовій драмі "У серпні 44-го…", яка пропагує культ війни. У 2001 році актор зіграв роль водія у пригодницькому серіалі "Далекобійники". Кіноробота була популярною, тож Галкін після неї став відомим актором. Серіал транслювали й в Україні.

Галкін у серіалі "Далекобійники", скриншот з серіалу

Галкіну часто діставалися ролі спецпризначенців і військових, якими популяризувалась каральна система Росії, а також зміцнювався наратив, що все можна підкорити силою. Зокрема, це можна простежити у серіалі "Спецназ", де Галкін зіграв офіцера ГРУ та у мінісеріалі "По той бік вовків", де він перевтілився в офіцера кінної розвідки.

Галкін у військовій драмі "У серпні 44-го…", скриншот з серіалу

Галкін грав у двох частинах пропагандистської стрічки "Диверсант" про розвідників, які мріють стати полковниками під час Другої світової війни. Також актор мав роль приватного детектива у серіалі "Брудна робота" та кілера — у "Лігво змія". А останньою кінороботою актора був фільм "Любов на сіні".

Галкін у стрічці "Диверсант"

Одного разу актор потрапив у гучний скандал. А все тому, що бармен відмовив йому у черговій склянці віскі, коли той вже був у нетверезому стані. Так Галкін почав стріляти по пляшках і відвідувачах барах. Актора засудили до 14 місяців позбавлення волі умовно.

Смерть і могила Владислава Галкіна

У 2010 році Галкін потрапив у лікарню через загострення запалення підшлункової залози. Після цього він повністю відмовився від алкоголю та дотримувався дієти. Однак згодом артиста знайшли мертвим у його квартирі. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність на тлі запалення підшлункової залози. Актору було всього 38 років.

Владислав Галкін помер у 38 років, фото з мережі

Вітчим Галкіна засумнівався, що актора не стало через проблеми зі здоров'ям. Він розповів, що В'ячеслав незадовго до смерті взяв у банку близько 136 тисяч доларів, аби зробити ремонт у квартирі. Чоловік припустив, що про це міг хтось дізнатися. До того ж, за словами вітчима, його названому сину погрожували.

Борис також помітив на тілі покійного садна та синці. Водночас коштів, які Владислав взяв у банку, вітчим не знайшов у його квартирі. Галкіна поховали на Алеї Слави акторів Троєкурівського кладовища в Москві. На могилі актора встановили два пам'ятники: один передбачає скульптуру актора у повний зріст з театральною маскою, а інший — персонажа Гекльберрі Фінна, якого Галкін виконав у дитинстві. Також там можна побачити кілька надгробних каменів.

Могила Галкіна, фото з мережі

Галкіну встановили два пам'ятники, фото з мережі

Такий вигляд має могила Владислава Галкіна, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила актора Бориса Клюєва з серіалу "Вороніни". Він підтримував анексією Росією Криму.