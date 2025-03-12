США є головним гравцем у цій війні, використовуючи Україну для ослаблення РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час інтерв’ю з американськими блогерами висловився щодо ключових питань міжнародної політики. Розмова відбулася 11 березня, до переговорів США та України.

"Телеграф" зібрав важливі заяви російського політика. Зокрема, він говорив про майбутнє міжнародних відносин, Україну, НАТО, роль США у війні тощо.

Про можливість переговорів та роль Заходу

Сергій Лавров заявив, що Росія відкрита до переговорів, але виключно на своїх умовах. Він наголосив, що ініціативи Заходу, спрямовані на припинення війни, є лише прикриттям для посилення тиску на Москву.

"Якщо розширення НАТО визнається Дональдом Трампом як одна з перших причин, тоді присутність військ країн НАТО під будь-яким прапором у будь-якому якості на землі України — це та сама загроза. Ні за яких умов, ні за яких обставин ми не можемо це допустити", — заявив міністр​.

Посадовець також підкреслив, що США є головним гравцем у цій війні, використовуючи Україну для ослаблення РФ.

"Захід веде війну проти нас руками України за їхнього прямого військового участі", – сказав політик.

Про ситуацію в Україні

Міністр розкритикував політику Києва щодо російськомовного населення та заявив, що нинішня Україна не може існувати у своїх кордонах.

"Території важливі лише доти, доки на них живуть громадяни. Люди, які мешкають на територіях, які він (Зеленський — ред.) хоче повернути, є нащадками тих, хто протягом багатьох століть будував Одесу та інші міста", — заявив Лавров​.

Він також звинуватив українську владу в дискримінації національних меншин:

"Юридична заборона російської мови в ЗМІ, освіті, культурі, повсякденному спілкуванні — це те, що відбувається зараз в Україні", — сказав він.

За словами глави МЗС, мир можливий лише в разі зміни кордонів та перегляду політичного устрою України.

Про НАТО та зміну світового порядку

Глава російського МЗС розкритикував розширення НАТО та заявив, що це стало однією з головних причин конфронтації між Росією та Заходом.

"Вони змушені були змінити свою пропозицію, тому що тоді НДР та ФРН (державний кордон між двома новоствореними Німецькими республіками у період із 1949-90 рр) возз’єдналися… Однак зараз і від цього відмовилися — на колишній території НДР у Східній Німеччині розміщуються командні структури НАТО", — сказав Лавров​.

Він висловив сумнів у майбутньому альянсу, зазначивши, що Європа нібито вже замислюється над створенням власного військового союзу без США.

"Мені здається, приблизно 1,5 роки тому в Європейському Союзі було підписано угоду з НАТО, а саме там ЄС підкорявся НАТО. Північноатлантичний альянс може використовувати територію членів ЄС для своїх цілей", — зазначив російський політик.

Про миротворчі ініціативи

На інтерв’ю Сергій Лавров висловився категорично проти введення миротворчих сил в Україну, заявивши, що це лише ще один крок до посилення конфронтації.

"Присутність військ країн НАТО на землі України — це та сама загроза. Це не миротворці, а захисники нацистського режиму", — заявив міністр.​

Він також поставив під сумнів готовність Києва до справжніх переговорів, заявивши, що політичне керівництво України "діє під диктовку Заходу".

Про майбутнє відносин США та Росії

Глава МЗС зазначив, що майбутнє двосторонніх відносин між Росією та США залежатиме від адміністрації, яка прийде до влади після виборів у Вашингтоні.

"Якщо в нас якісь інтереси збігаються, ми не повинні упускати такого шансу, ми маємо розвивати подібні ініціативи, творячи з них практичні рішення", — підкреслив Лавров.​

Він також додав, що будь-які подальші переговори можливі лише на основі "взаємоповаги та балансу інтересів".​

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністр закордонних справ Росії виступив із заявою про дивні умови для збереження Україною території в кордонах 1991 року.