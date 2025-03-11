Суперечить Трампу: на які умови не збирається йти Путін на переговорах - Bloomberg

Росія готова продовжувати війну

Більшість нереальних вимог до України та Європи задля досягнення миру — тактичний хід очільника Росії Володимира Путіна. Він навмисно ставить Києву такі умови, які президент України Володимир Зеленський не прийме.

Про це пише Bloomberg, посилаються на західні служби безпеки. Зазначається, що таким чином Путін готується до переговорів про завершення війни.

На думку видання, усі відмови України піти на поступки Путіну стануть його зброєю столом переговорів. Адже Кремль не упустить шансу зманіпулювати на непохитності України в деяких питаннях.

Водночас сама Росія не збирається поступатися у питаннях територій, миротворців та нейтрального статусу України. Росія готова продовжувати війну, якщо її умови не будуть прийняті.

Як зазначає Bloomberg, такий підхід ставить під сумнів реальну зацікавленість Путіна у завершенні війни, на якій неодноразово наголошував президент США Дональд Трамп та його адміністрація.

Зауважимо, що 11 березня в Саудівській Аравії проходять переговори української та американських делегацій. Україну на цій зустрічі представлятимуть голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, Єрмак та полковник ЗСУ Павло Паліса. Президент України не братиме участі в цій зустрічі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від переговорів США та України у Саудівській Аравії.