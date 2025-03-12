Лавров дал интервью западным блогерам: что говорил о русском языке в Украине, НАТО и отношениях с США

США являются главным игроком в этой войне, используя Украину для ослабления РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью с американскими блогерами высказался по ключевым вопросам международной политики. Разговор состоялся 11 марта, к переговорам США и Украины.

"Телеграф" собрал важные заявления российского политика. В частности, он говорил о будущем международных отношений, Украине, НАТО, роли США в войне и т.д.

О возможности переговоров и роли Запада

Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для переговоров, но исключительно на своих условиях. Он отметил, что инициативы Запада, направленные на прекращение войны, являются лишь прикрытием для усиления давления на Москву.

"Если расширение НАТО признается Дональдом Трампом как одна из первых причин, тогда присутствие войск стран НАТО под любым флагом в любом качестве на земле Украины — это та же угроза. Ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах мы не можем это допустить", — заявил министр.

Чиновник также подчеркнул, что США являются главным игроком в этой войне, используя Украину для ослабления РФ.

"Мероприятие ведет войну против нас руками Украины при их прямом военном участии", — сказал политик.

О ситуации в Украине

Министр раскритиковал политику Киева по отношению к русскоязычному населению и заявил, что нынешняя Украина не может существовать в своих границах.

"Территории важны лишь до тех пор, пока на них живут граждане. Люди, проживающие на территориях, которые он (Зеленский — ред.) хочет вернуть, являются потомками тех, кто на протяжении многих веков строил Одессу и другие города", — заявил Лавров.

Он также обвинил украинские власти в дискриминации национальных меньшинств:

"Юридический запрет русского языка в СМИ, образовании, культуре, повседневном общении — это то, что происходит сейчас в Украине", — сказал он.

По словам главы МИД, мир возможен только в случае смены границ и пересмотра политического устройства Украины.

О НАТО и изменении мирового порядка

Глава российского МИД подверг критике расширение НАТО и заявил, что это стало одной из главных причин конфронтации между Россией и Западом.

"Они вынуждены были изменить свое предложение, потому что тогда ГДР и ФРГ (государственная граница между двумя вновь германскими республиками в период с 1949-90 гг.) воссоединились… Однако сейчас и от этого отказались — на бывшей территории ГДР в Восточной Германии размещаются командные структуры НАТО", — сказал он.

Он выразил сомнение в будущем альянса, отметив, что Европа якобы уже задумывается о создании собственного военного союза без США.

"Мне кажется, примерно 1,5 года назад в Европейском Союзе было подписано соглашение с НАТО, а именно там ЕС подчинялся НАТО. Североатлантический альянс может использовать территорию членов ЕС для своих целей", — отметил российский политик.

О миротворческих инициативах

На интервью Сергей Лавров высказался категорически против введения миротворческих сил в Украину, заявив, что это еще один шаг к усилению конфронтации.

"Присутствие войск стран НАТО на земле Украины — это та же угроза. Это не миротворцы, а защитники нацистского режима", — заявил министр.

Он также подверг сомнению готовность Киева к настоящим переговорам, заявив, что политическое руководство Украины "действует под диктовку Запада".

О будущем отношений США и России

Глава МИД отметил, что будущее двусторонних отношений между Россией и США будет зависеть от администрации, которая придет к власти после выборов в Вашингтоне.

"Если у нас какие-то интересы совпадают, мы не должны упускать такого шанса, мы должны развивать подобные инициативы, создавая из них практические решения", — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что любые дальнейшие переговоры возможны только на основе "взаимного уважения и баланса интересов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министр иностранных дел России выступил с заявлением о странных условиях для сохранения Украиной территории в границах 1991 года.