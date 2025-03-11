"Путіну вже не смішно": британський полковник оцінив переговори України та США

Наступний хід за росіянами

Президент США Дональд Трамп попереджав про свою стратегію завершення війни в Україні ще до інавгурації. Підсумки переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями Києва та Вашингтона є продовженням його початкової ідеї.

Про це написав полковник британської армії у відставці, голова компанії, яка надає послуги безпеки, Horus Global Тім Коллінс у своїй колонці для видання The Telegraph. Його матеріал має яскраву назву "Володимиру Путіну, напевно, вже не смішно".

Він нагадав, що ідея Трампа спочатку зводилася до того, щоб запропонувати росіянам припинення вогню, а якщо вони не погодяться, США озброять Україну "до зубів". Нові переговори в Джидді, під час яких Україна погодилася на 30-денне повне припинення вогню, якщо на це погодиться Кремль, є "передачею м’яча" на бік росіян.

"Сумніваюся, що Володимир Путін зараз так широко посміхається", — написав Коллінс.

Полковник зазначив, що Трамп, швидше за все, хоче отримати Нобелівську премію миру і хоче за свою каденцію завершити війни в Секторі Газа та в Україні.

"Обидві пропозиції, від яких не можна відмовитися. Схоже, що миру буде досягнуто. Це не буде ідеальним миром, але вбивства та смерті припиняться", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Трамп після завершення зустрічі в Джидді повідомив, що має намір провести переговори з росіянами. При цьому він не виключав, що Путін не захоче йти на припинення вогню.