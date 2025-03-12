Він згадав про мінські та стамбульські угоди

Україна зберегла б кордони 1991 року, але без Криму і частини Донбасу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що влада України для цього мала йти на компроміси з РФ, аби зберегти територію.

Слова Лаврова наводить агентство "РІА Новини". Глава російського МЗС наголосив, що українській владі потрібно було дотримуватися Мінських угод і стамбульської домовленості.

Зокрема, він заявив, що Україна залишилася б "у межах 1991-го року без Криму і якоїсь частини Донбасу", якби Київ йшов на компроміс і реалізовував би власні ініціативи.

"Якби вони співпрацювали і реалізовували свою ж власну ініціативу, то у них все ще були б кордони 1991 року без Криму, без якоїсь частини Донбасу. Щоразу, коли вони обманюють, вони програють. Цей процес триває", — сказав Лавров в інтерв'ю американським блогерам Ендрю Наполітано, Ларрі Джонсону і Маріо Науфалу.

Зазначимо, це формулювання вже суперечить логіці — відсутність "Криму та якоїсь частини Донбасу" порушує кордони 1991 року.

Нагадаємо, що Україна готова прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп сподівається на те, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираються зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом. В Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це лише нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.