Росія скептично ставиться до ідеї про припинення вогню - Reuters

Припинення вогню без якихось гарантій для Москви швидко послабить позицію Росії, вважають у Кремлі

Припинення вогню в Україні на 30 днів — пропозиція США, яку підтримав Київ. А ось російська влада обережно відреагувала на це, заявивши, що будь-яка угода про завершення війни в Україні повинна враховувати російські територіальні здобутки та "занепокоєння" Москви.

Про це з посиланням на високопоставлені російські джерела повідомляє Reuters. Перший співрозмовник зазначив, що Володимиру Путіну буде важко погодитися на ідею припинення вогню без узгодження ширших умов та отримання певних гарантій.

"Путіну важко погодитися з цим (пропозиціями США – ред.) у нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед (окуповує нові українські землі – ред.)", – сказав російський чиновник.

За його словами, припинення вогню без якихось гарантій для Москви швидко послабить позицію Росії, і тоді Захід може звинуватити РФ у тому, що вона не припинила війну, і вдатися до чергового посилення тиску.

Інший співрозмовник агенції Reuters заявив, що пропозиція про припинення вогню з погляду Москви виглядає як пастка для Росії, тому Путіну буде важко зупинити війну, не отримавши конкретних гарантій чи твердих обіцянок.

Третє російське джерело повідомило, що з Москви загальна картина бачиться не надто оптимістично, бо Сполучені Штати погодилися відновити військову допомогу Україні та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню.

Кремль поки не коментує результатів переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Додамо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання пропагандистського видання ТАСС, закликав "не забігати наперед" із запитанням про реакцію РФ на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні. Він допустив телефонну розмову Путіна і Трампа після переговорів США і України, "за необхідності вона буде дуже швидко організована".

Припинення вогню в Україні — що відомо

Нагадаємо, що Україна готова прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Зокрема, президент України запропонував перемир'я з Росією в небі та на морі. Це означає припинення ракетних і дронових атак на об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп сподівається на те, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираються зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом. В Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це лише нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.