Растет быстрее инфляции. Кто и почему поднимает цену лекарства в Украине

Аптеки являются монополистами по продаже лекарства, а платит за все конечный потребитель

Представители фармбизнеса и аптечного сообщества Украины критикуют Закон №4239-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об особенностях государственной регистрации лекарственных средств…" за его норму о включении в Нацкаталог лекарств только препаратов, по которым выполнено требование по цене. По их словам, это может привести к исчезновению опрееленных медпрепаратов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Инна Иваненко — исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины", который объединяет 39 общественных организаций и представляет интересы 4,5 млн пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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По ее словам, сейчас продолжаются совещания, консультации по этому поводу на уровне Минздрава и с участием заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

— Все заявления о том, что мы не сможем выполнить условия, мы уйдем с рынка, тщательно изучаются и ищутся варианты, как сделать так, чтобы все продолжали работать, а цены снижались, — говорит эксперт по лекарствам.

Она объяснила, что скептически относится к этой шумихе, потому что цены даже на отечественные лекарства в Украине очень высокие.

— Производители за 2024 год подняли их в среднем на 130%, то есть, рост быстрее инфляции (по данным Госстата, инфляция в 2024-м составила 12%. — Ред.). Да и увеличение цены происходит на каждом этапе, потому что есть импортер, есть дистрибьютор, есть аптека — все хотят зарабатывать, а платить должны мы с вами. К тому же у нас аптеки тоже монополисты, ведь продавать лекарственные средства можно только у них. При том что в Европе определенные препараты можно купить на заправках и супермаркетах.

Поэтому тут большой комплекс факторов, который влияет на конечную цену. Но ввиду ситуации все-таки государственное регулирование является актуальным. – добавила Инна Иваненко.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", как в Украине будут определять цену лекарства, чтобы она была как в Европе.