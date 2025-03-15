Фітнес, англійська, цифрова грамотність. Можливості для пенсіонерів, про які знає не кожен

Ця категорія студентів є найсумліннішою

В Україні існує широкий спектр курсів та програм, які дозволяють пенсіонерам не тільки зберегти активність, але й відкрити для себе нові горизонти.

Курси з цифрової грамотності дозволять пенсіонерам освоїти сучасні технології та залишатися на рівні з часом, танці підтримують активність, а вивчення англійської може покращити пам’ять.

"Телеграф" зібрав інформацію щодо можливостей, про які знає далеко не кожен.

Курси з цифрової грамотності (Київ)

Vcentri

Літні люди у Києві мають можливість безкоштовно навчитися користуватися сучасними технологіями. Зокрема, працювати з додатками Helsi, Дія, Київ Цифровий, освоїти онлайн-оплату послуг, цифрову безпеку, перевірку пенсійних нарахувань, створювати фото та відео.

Курси проводяться у Голосіївському хабі мережі Vcentri HUB за ініціативи Центру комунікації. Загалом такі хаби є у кількох районах (Шевченківський, Оболонський, Голосіївський, Солом’янський та Дніпровський) та кожен з них має свій розклад зі своїми активностями, де варто відстежувати можливості.

Також Університет третього віку "Протон" проводить заняття для осіб літнього віку з комп'ютерної грамотності у Києві (Бібліотека імені М. Костомарова).

Курси з редагування "Вікіпедії"

Також для старшого покоління у "Протоні" розробили навчальний курс "Вікіпедія для 55+", що триває 6 тижнів. У межах курсу учасники мають змогу навчитися завантажувати зображення та працювати з джерелами. Долучитися до курсу можуть ті, хто мають базові знання комп'ютера, прагнуть покращити вільну енциклопедію та поділитися вміннями з іншими.

Танці, гімнастика, фітнес

У Vcentri HUB: Дніпровський працює танцювальний клуб для тих, кому за 50: "Ще не вечір…", створений колективом "Оптиміст". Усіх охочих очікують класичні танці, такі як вальс, танго, фокстрот, полонез і блюз. Адреса: вул. Андрія Малишка 25/1.

В районі метро "Оболонь" проходять заняття з оздоровчої гімнастики і танців для жінок 60+ та 70+ при школі танців Dance Avenue. Заняття відбуваються щосуботи 10:00 – 11:30. Докладна інформація на сайті Рута Оболонь.

Англійська мова

В оболонському Vcentri HUB (просп. Оболонський, 22 А (метро Мінська) є заняття із англійської мови з нуля для людей старшого віку. Також заняття для різних рівнів, від початкового до просунутого, можна знайти на сайті "Протону":

Окрім того безкоштовні курси для пенсіонерів оголошують в "Гончаренко Центрах" по різних містах. Вони називаються "Англійська, срібний вік" та представлені у Черкасах, Полтаві тощо. Курси проводяться з урахуванням особливостей навчання літніх людей, включаючи розмовну практику та комфортний темп навчання. За відгуками, найстарші учасники приходили навіть у віці 86-87 років. Паралельно з вивченням мови слухачі курсів опановують інтернет навички, роботу з сучасними технологіями, що потрібно для навчання.

Українська мова

Вдосконалити українську мову можна на безкоштовних онлайн-заняттях від "Протону". Студентів тренує викладач-волонтер. Деталі — за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, яким вимогам потрібно відповідати, аби у 2025 році мати 11 тис грн пенсії.