Фитнес, английский, цифровая грамотность. Возможности для пенсионеров, о которых знает не каждый

Эта категория студентов является наиболее добросовестной

В Украине существует широкий спектр курсов и программ, позволяющих пенсионерам не только сохранить активность, но и открыть новые горизонты.

Курсы по цифровой грамотности позволят пенсионерам освоить современные технологии и оставаться на уровне со временем, танцы поддерживают активность, а изучение английского может улучшить память.

"Телеграф" собрал информацию о возможностях, о которых знает далеко не каждый.

Курсы по цифровой грамотности (Киев)

Вцентре

Пожилые люди в Киеве имеют возможность бесплатно научиться пользоваться современными технологиями. В частности, работать с приложениями Helsi, Дія, Київ Цифровий, освоить онлайн-оплату услуг, цифровую безопасность, проверку пенсионных начислений, создавать фото и видео.

Курсы проходят в Голосеевском хабе сети Vcentri HUB по инициативе Центра коммуникации. В общем, такие хабы есть в нескольких районах (Шевченковский, Оболонский, Голосеевский, Соломенский и Днепровский) и каждый из них имеет свое расписание со своими активностями, где следует отслеживать возможности.

Также Университет третьего возраста "Протон" проводит занятия для пожилых людей по компьютерной грамотности в Киеве (Библиотека имени М. Костомарова).

Курсы по редактированию "Википедии"

Также для старшего поколения в "Протоне" был разработан учебный курс "Википедия для 55+", который длится 6 недель. В рамках курса участники могут научиться загружать изображения и работать с источниками. Присоединиться к курсу могут те, у кого базовые знания компьютера, стремятся улучшить свободную энциклопедию и поделиться умениями с другими.

Танцы, гимнастика, фитнес

В Vcentri HUB: Днепровский работает танцевальный клуб для тех, кому за 50 : "Еще не вечер…", созданный коллективом "Оптимист". Всех желающих ожидают классические танцы, такие как вальс, танго, фокстрот, полонез и блюз. Адрес: ул. Андрея Малышко 25/1.

В районе метро "Оболонь" проходят занятия по оздоровительной гимнастике и танцам для женщин 60+ и 70+ при школе танцев Dance Avenue. Занятия проходят каждую субботу 10:00 – 11:30. Подробная информация на сайте Рута Оболонь.

Английский язык

В Оболонском Vcentri HUB (просп. Оболонский, 22 А (метро Минска) есть занятия по английскому языку с нуля для людей старшего возраста. Также занятия для разных уровней, от начального до продвинутого, можно найти на сайте "Протона":

Кроме того, бесплатные курсы для пенсионеров объявляют в "Гончаренко Центрах" по разным городам. Они называются "Английский, серебряный век" и представлены в Черкассах, Полтаве и т.д. Курсы проводятся с учетом особенностей обучения пожилых, включая разговорную практику и комфортный темп обучения. По отзывам, самые старшие участники приходили даже в возрасте 86-87 лет. Параллельно с изучением языка слушатели курсов осваивают интернет навыки, работу с современными технологиями, что нужно для обучения.

Украинский язык

Усовершенствовать украинский язык можно на бесплатных онлайн-занятиях от "Протона". Студентов тренирует преподаватель-волонтер. Детали – по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, каким требованиям нужно отвечать, чтобы в 2025 году и иметь 11 тыс. грн пенсии.