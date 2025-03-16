Вибухи на Київщині та розбір завалів: все про нічну атаку на Україну (фото)

Противник знову жахав Україну ударними дронами

З вечора 15 березня та протягом ночі російські військові атакували Україну ударними дронами. На Київщині після опівночі було чути вибухи.

У Київській ОВА розповіли, що в області працювали сили протиповітряної оборони по ворожих БПЛА. Подробиць атаки наразі не було повідомлено.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", — сказано в повідомленні прес-служби о 1:13.

Де були помічені дрони

Повітряні сили України у своєму Telegram-каналі публікували інформацію про те, де фіксуються ворожі БПЛА цієї ночі.

04:59 Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

03:50 Для Києва є загроза застосування ударних БПЛА! Можлива робота ППО.

03:17 На Київщині загроза застосування БПЛА.

02:46 – БпЛА у центрі Вінницької області, курсом на Вінницю.

02:05 – зафіксовано БпЛА на південно-східному напрямку Вінницької області, курсом на захід – до Хмельницької області.

01:52 — Дрони на заході Кіровоградщини тримають курс у Вінницькій області.

Де лунали вибухи

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що вибухи цієї ночі були чутні на території Київської області:

04:02 У Василькові знову лунали вибухи.

02:09 Вибухи у Василькові.

01:36 Вибухи у Василькові;

00:50 Знов пролунали вибухи у Боярці;

00:31 Вибухи були чутні у Боярці/Глевасі.

00:19 Вибух пролунав у Василькові/Глевасі.

У вечорі 15 березня ворог влучив по багатоповерховому будинку у Чернігові. На місці триває розбір завалів.

Внаслідок влучення сталася пожежа багатоповерхівки, частково зруйновано 2 поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві вночі 12 березня було гучно. Росіяни вкотре спробували атакувати столицю України ударними безпілотниками, протиповітряна оборона відбивала атаку ворога.