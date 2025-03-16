Взрывы на Киевщине и разбор завалов: все о ночной атаке на Украину (фото)
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Противник снова кошмарил Украину ударными дронами
С вечера 15 марта и на протяжении ночи российские военные атаковали Украину ударными дронами. На Киевщине после полуночи были слышны взрывы.
В Киевской ОВА рассказали, что в области работали силы противовоздушной обороны по вражеским БПЛА. Подробностей атаки пока не было сообщено.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — было сказано в сообщении пресс-службы в 1:13.
Где были замечены дроны
Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале публиковали информацию о том, где фиксируются вражеские БПЛА этой ночью.
04:59 Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.
03:50 Для Киева есть угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.
03:17 В Киевской области угроза применения БПЛА.
02:46 – БпЛА в центре Винницкой области, курсом на Винницу.
02:05 — зафиксировано БпЛА на юго-восточном направлении Винницкой области, курсом на запад — в Хмельницкую область.
01:52 — Дроны на западе Кировоградщины держат курс в Винницкой области.
Где гремели взрывы
Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что взрывы этой ночью были слышны на территории Киевской области:
04:02 В Василькове снова гремели взрывы.
02:09 Взрывы в Василькове.
01:36 Взрывы в Василькове;
00:50 Вновь раздались взрывы в Боярке;
00:31 Взрывы были слышны в Боярке/Глевахе.
00:19 Взрыв раздался в Василькове/Глевахе.
Поздним вечером 15 марта враг попал по многоэтажному дому в Чернигове. На месте продолжается разбор завалов.
В результате попадания произошел пожар многоэтажки, частично разрушены 2 этажа. Также зафиксирован удар по частному сектору.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ночью 12 марта было громко. Россияне в очередной раз попытались атаковать столицу Украины ударными беспилотниками, противовоздушная оборона отражала атаку оккупантов.