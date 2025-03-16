Взрывы на Киевщине и разбор завалов: все о ночной атаке на Украину (фото)

Противник снова кошмарил Украину ударными дронами

С вечера 15 марта и на протяжении ночи российские военные атаковали Украину ударными дронами. На Киевщине после полуночи были слышны взрывы.

В Киевской ОВА рассказали, что в области работали силы противовоздушной обороны по вражеским БПЛА. Подробностей атаки пока не было сообщено.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — было сказано в сообщении пресс-службы в 1:13.

Где были замечены дроны

Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале публиковали информацию о том, где фиксируются вражеские БПЛА этой ночью.

04:59 Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.

03:50 Для Киева есть угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.

03:17 В Киевской области угроза применения БПЛА.

02:46 – БпЛА в центре Винницкой области, курсом на Винницу.

02:05 — зафиксировано БпЛА на юго-восточном направлении Винницкой области, курсом на запад — в Хмельницкую область.

01:52 — Дроны на западе Кировоградщины держат курс в Винницкой области.

Где гремели взрывы

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что взрывы этой ночью были слышны на территории Киевской области:

04:02 В Василькове снова гремели взрывы.

02:09 Взрывы в Василькове.

01:36 Взрывы в Василькове;

00:50 Вновь раздались взрывы в Боярке;

00:31 Взрывы были слышны в Боярке/Глевахе.

00:19 Взрыв раздался в Василькове/Глевахе.

Поздним вечером 15 марта враг попал по многоэтажному дому в Чернигове. На месте продолжается разбор завалов.

В результате попадания произошел пожар многоэтажки, частично разрушены 2 этажа. Также зафиксирован удар по частному сектору.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ночью 12 марта было громко. Россияне в очередной раз попытались атаковать столицу Украины ударными беспилотниками, противовоздушная оборона отражала атаку оккупантов.